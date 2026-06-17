Exemplo de barreira Sabo no Japão - DIvulgação

Exemplo de barreira Sabo no JapãoDIvulgação

Publicado 17/06/2026 19:13

Uma medida do Ministério das Cidades, do Governo Federal, para a prevenção de desastres na região serrana do Rio de Janeiro já está em andamento em Nova Friburgo. Trata-se das obras da primeira Barreira SABO do Brasil, já iniciadas. A estrutura será implantada no bairro Duas Pedras, nas proximidades do Hospital São Lucas, e utiliza tecnologia japonesa voltada à retenção de detritos, sedimentos e blocos transportados em eventos de chuva extrema, reduzindo o risco de desastres e protegendo a população.

A obra integra a seleção do Novo PAC, no eixo de Prevenção a Desastres – Contenção de Encostas, com repasse de R$ 16 milhões do Ministério das Cidades, pela Secretaria Nacional de Periferias. O Ministério das Cidades, tendo como parceiro o Governo do Estado do Rio de Janeiro, realiza a execução, monitoramento e gestão da obra.

Gestão compartilhada com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que em parceria com a Agência de Cooperação do Japão (JICA) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) elaboraram os projetos de engenharia. Defesa Civil e prefeitura de Nova Friburgo também atuam na obra.

Rodolfo Moura, diretor do Departamento de Mitigação e Prevenção de Risco da Secretaria Nacional de Periferias destaca a importância da obra. “A implementação da barreira é um marco tecnológico, de infraestrutura, mas, principalmente, de segurança e proteção das famílias. Um avanço na discussão da redução de risco de desastre, selando a parceria Brasil-Japão com uma tecnologia muito bem aplicada e respaldada e o início da aplicação dessa tecnologia também no Brasil, pois atende ao movimento de massa específico que é o fluxo de detritos que presente na região serrana”, pontuou.

Nova Friburgo é a cidade pioneira na implantação dessa tecnologia e estrutura de proteção. Além dela, outra barreira SABO, também incluída na estratégia de prevenção de desastres com apoio técnico de consultores japoneses, será construída com recursos do Novo PAC Contenção de Encostas em Teresópolis.