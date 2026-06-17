Exemplo de barreira Sabo no JapãoDIvulgação
Governo Federal usa tecnologia japonesa para prevenir desastres em Nova Friburgo
Em construção em Duas Pedras, barreira SABO vai reduzir riscos de desastres
MPRJ abre inquérito para investigar possíveis irregularidades previdenciárias em Nova Friburgo
Investigação busca esclarecer indícios de problemas envolvendo repasses previdenciários e a gestão dos recursos destinados à aposentadoria e aos benefícios dos servidores municipais
Firjan SESI Nova Friburgo abre inscrições para Colônia de Férias de inverno
Inscrições podem ser realizadas até o dia 20 de julho. As atividades acontecerão de 20 a 31 de julho.
Elementos da natureza dão o tom à nova coleção criada por alunos da Firjan SENAI para a Fevest 2026
Firjan destaca trabalhos dos alunos do Projeto Novos Talentos e iniciativas voltadas para impulsionar a indústria da moda
UFF Nova Friburgo inscreve até 19 de junho para cursos de fériasna área de ciências
São 174 vagas presenciais para estudantes de Ensino Médio e Pré-universitário
Megaoperação apreende mais de sete quilos de drogas no Alto de Olaria
Polícia Militar encontrou dezenas de cargas escondidas em trilhas utilizadas pelo tráfico em Nova Friburgo
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