Torcida Arp - Reprodução Site Arp

Torcida ArpReprodução Site Arp

Publicado 17/06/2026 19:22

Nova Friburgo entrou no clima da Copa do Mundo de Clubes e um dos pontos de encontro dos torcedores tem sido a Arp. O complexo, localizado no centro da cidade, recebe até 19 de julho as transmissões dos jogos em telões, atraindo moradores e visitantes que buscam acompanhar as partidas em um ambiente coletivo.



A iniciativa, batizada de “Arp na Torcida”, integra a programação cultural do espaço e tem reunido públicos de diferentes idades. Além das transmissões, a agenda conta com atrações musicais, atividades recreativas e opções gastronômicas, aproveitando o aumento da circulação de pessoas durante os dias de jogos.



A proposta segue uma tendência observada em diversas cidades brasileiras, onde espaços públicos e centros de convivência organizam eventos para acompanhar grandes competições esportivas. Em Nova Friburgo, a ação contribui para movimentar uma área que se consolidou nos últimos anos como um dos principais polos de lazer, cultura e entretenimento da cidade.



Para comerciantes e empreendedores instalados no local, a expectativa é de aumento no fluxo de consumidores, especialmente nos horários que antecedem e sucedem as partidas. Restaurantes, cafeterias e cervejarias têm registrado maior movimento nos dias de jogos, impulsionados pela presença dos torcedores.



A realização de eventos ligados ao futebol também reforça o papel dos espaços urbanos como locais de convivência e integração social. Em uma cidade reconhecida pela forte agenda cultural e turística, iniciativas desse tipo ajudam a diversificar as opções de lazer e a estimular a ocupação de áreas destinadas ao encontro da população.



Com a continuidade da competição, a expectativa é que o movimento siga intenso nas próximas semanas, acompanhando a participação dos clubes brasileiros e o interesse crescente do público pelas partidas.