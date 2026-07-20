Durante a reunião, a direção da Escola Agrícola Rei Alberto I, por meio do IBELGA, apresentou a trajetória da instituição, reconhecida como referência nacional na formação de jovens do campo por meio da Pedagogia da Alternância - Divulgação Sedipaf-RJ

Durante a reunião, a direção da Escola Agrícola Rei Alberto I, por meio do IBELGA, apresentou a trajetória da instituição, reconhecida como referência nacional na formação de jovens do campo por meio da Pedagogia da AlternânciaDivulgação Sedipaf-RJ

Publicado 20/07/2026 17:46 | Atualizado 20/07/2026 19:20

Garantir que os filhos de agricultores permaneçam no meio rural, assumam as propriedades familiares e encontrem na agricultura uma oportunidade de futuro é um dos principais desafios para o desenvolvimento do campo. Com esse objetivo, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar (Sedipaf) e a Emater-Rio iniciaram as tratativas para firmar um Termo de Cooperação Técnica com a Escola Agrícola Rei Alberto I, por meio do Instituto Bélgica–Nova Friburgo (IBELGA), entidade mantenedora da instituição de ensino, para fortalecer a educação do campo, a assistência técnica e a sucessão rural no Estado do Rio de Janeiro.

A proposta foi discutida durante reunião realizada na sede da Escola Agrícola Rei Alberto I, em Nova Friburgo, no dia 10 de julho. A parceria pretende ampliar a participação da Emater-Rio e da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj) na formação dos estudantes, por meio de capacitações, aulas práticas, orientação técnica, estágios, intercâmbios e projetos voltados às diferentes cadeias produtivas do meio rural, incluindo a agricultura, a pesca e a aquicultura, aproximando ainda mais os alunos da realidade do setor produtivo fluminense.

Mais do que fortalecer o ensino técnico, a iniciativa aposta na Pedagogia da Alternância, modelo adotado pela Escola Agrícola Rei Alberto I e reconhecido como uma das principais ferramentas para promover a sucessão rural. Nesse sistema, os estudantes permanecem um período em regime de internato na escola e, em seguida, retornam às propriedades de suas famílias para aplicar, na prática, os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Essa integração entre formação e realidade do campo permite que o jovem participe diretamente da evolução da propriedade, levando inovação, novas técnicas de produção e soluções para os desafios enfrentados pelas famílias agricultoras.

A cooperação tem como foco fortalecer a formação da juventude rural, criando condições para que os filhos dos agricultores permaneçam no campo, promovendo a sucessão familiar, a melhoria da qualidade de vida nas propriedades e o desenvolvimento sustentável da agricultura fluminense.

Além das ações de formação, o Termo de Cooperação prevê a criação de um grupo de trabalho para elaborar um plano conjunto de atividades, estabelecendo metas e prioridades para áreas como assistência técnica, agricultura regenerativa, inovação, extensão rural, sustentabilidade, fortalecimento da agricultura familiar, pesca e aquicultura.

Durante a reunião, a direção da Escola Agrícola Rei Alberto I, por meio do IBELGA, apresentou a trajetória da instituição, fundada há mais de quatro décadas com apoio do Governo da Bélgica e reconhecida como referência nacional na formação de jovens do campo por meio da Pedagogia da Alternância. O método aproxima escola, família e comunidade, permitindo que o aprendizado seja imediatamente aplicado nas propriedades rurais, contribuindo para aumentar a produtividade, melhorar a gestão e incentivar a permanência das novas gerações na atividade agrícola.

A Emater-Rio contribuirá com sua experiência em assistência técnica e extensão rural, aproximando seus extensionistas da formação dos futuros profissionais do campo. A cooperação prevê a participação da empresa na orientação técnica dos estudantes, na atualização da matriz curricular, no acompanhamento de projetos, na implantação de unidades demonstrativas, na realização de atividades práticas e no compartilhamento de experiências desenvolvidas em diferentes regiões do estado, fortalecendo a integração entre ensino, pesquisa e extensão rural.

A parceria também permitirá ampliar a integração da Escola Agrícola Rei Alberto I com o CENTERJ, fortalecendo a formação prática dos estudantes, a difusão de tecnologias voltadas ao desenvolvimento sustentável e a aproximação entre a comunidade escolar e a rede estadual de assistência técnica e extensão rural.

A Fiperj atuará com sua expertise nas áreas da pesca e da aquicultura, colaborando em atividades de capacitação, projetos técnicos e ações voltadas à diversificação da produção. A participação da Fundação ampliará as oportunidades de formação dos estudantes e contribuirá para o fortalecimento de cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento rural sustentável.

A iniciativa integra a estratégia da Sedipaf de fortalecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional sustentável, valorizando a educação do campo, a assistência técnica, a pesquisa, a inovação e a integração entre instituições públicas como instrumentos para garantir a permanência da população rural, estimular a sucessão nas propriedades familiares e construir um campo cada vez mais produtivo, diversificado e sustentável.