Colisão com postes é cada vez recorrente em Nova Friburgo - Energisa

Colisão com postes é cada vez recorrente em Nova FriburgoEnergisa

Publicado 20/07/2026 19:18 | Atualizado 20/07/2026 19:19

O número de acidentes envolvendo veículos e postes da rede elétrica aumentou de forma significativa em Nova Friburgo. Levantamento divulgado pela concessionária de energia aponta que, no primeiro semestre de 2026, esse tipo de ocorrência registrou crescimento de 81% em comparação com o mesmo período do ano passado, provocando interrupções no fornecimento de energia para cerca de 5 mil consumidores.

Além dos prejuízos materiais, as colisões representam riscos à segurança de motoristas, passageiros e pedestres. Em muitos casos, a queda de postes e cabos energizados exige o isolamento da área e um trabalho complexo das equipes técnicas para restabelecer o serviço. Dependendo da gravidade da ocorrência, a substituição da estrutura pode levar várias horas.

A concessionária reforça que o motorista envolvido em acidentes desse tipo pode ser responsabilizado pelos danos causados à rede elétrica. Os custos variam conforme a extensão dos estragos e podem incluir a substituição do poste, transformadores, cabos e outros equipamentos atingidos.

Como parte das ações de conscientização sobre segurança no trânsito, a empresa orienta que, em caso de colisão com um poste, os ocupantes permaneçam dentro do veículo, caso não haja risco iminente, evitando contato com fios ou estruturas danificadas. A recomendação também é para que pedestres não se aproximem da área e acionem imediatamente a concessionária e os serviços de emergência.

Com o aumento do fluxo de veículos durante o mês de julho, período marcado por férias escolares e maior circulação de turistas na cidade, a concessionária alerta para a necessidade de atenção redobrada ao volante, a fim de reduzir acidentes e evitar transtornos no fornecimento de energia para a população.