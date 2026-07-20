Colisão com postes é cada vez recorrente em Nova FriburgoEnergisa
Colisões contra postes crescem 81% em Nova Friburgo
Acidentes provocaram interrupções de energia para cerca de 5 mil consumidores
Homem é baleado em bar às margens da RJ-142, em Nova Friburgo
Polícia Civil já identificou o suspeito de ter cometido o atentado
Parceria entre intituições busca manter jovens no campo
Iniciativa pretende ampliar a participação da Emater-Rio e da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Fiperj) na formação dos estudantes da Escola Agrícola Rei Alberto I
Detran-RJ interdita ferro-velho irregular em Nova Friburgo
Local em Campo do Coelho funcionava sem credenciamento para comercializar sucatas e peças automotivas usadas
Acidentes de trânsito aumentam em Nova Friburgo no primeiro semestre
Cidade registrou 419 ocorrências entre janeiro e junho; Avenida Governador Roberto Silveira concentra cerca de 30% dos casos
Recursos da previdência foram aplicados em fundo sem ligação com o Banco Master, diz Prefeitura
Vereador autor da denúncia teria confundido os fundos em função da similaridade dos nomes
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