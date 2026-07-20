Câmeras de Segurança registraram o momento dos disparosReprodução NF em Foco

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Jannaina Costa
Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde do último sábado (18), em Nova Friburgo. O crime ocorreu em um bar localizado às margens da RJ-142, na Estrada Mury–Lumiar, na altura do Vale do Stucky.
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo para em frente ao estabelecimento. Em seguida, um dos ocupantes desembarca e efetua diversos disparos contra a vítima, que estava no local. Após a ação, o suspeito retorna ao automóvel, que deixa a região logo em seguida.
O homem baleado foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado ao Hospital Municipal Raul Sertã. Conforme as informações divulgadas, ele permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI).
A Polícia Civil já teria identificado o suspeito de cometer o atentado, mas não divulgou o nome para não comprometer a investigação. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na 151ª Delegacia de Polícia.
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