Câmeras de Segurança registraram o momento dos disparos - Reprodução NF em Foco

Câmeras de Segurança registraram o momento dos disparosReprodução NF em Foco

Publicado 20/07/2026 17:57 | Atualizado 20/07/2026 19:19

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde do último sábado (18), em Nova Friburgo. O crime ocorreu em um bar localizado às margens da RJ-142, na Estrada Mury–Lumiar, na altura do Vale do Stucky.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um veículo para em frente ao estabelecimento. Em seguida, um dos ocupantes desembarca e efetua diversos disparos contra a vítima, que estava no local. Após a ação, o suspeito retorna ao automóvel, que deixa a região logo em seguida.

O homem baleado foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado ao Hospital Municipal Raul Sertã. Conforme as informações divulgadas, ele permanece internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI).

A Polícia Civil já teria identificado o suspeito de cometer o atentado, mas não divulgou o nome para não comprometer a investigação. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na 151ª Delegacia de Polícia.