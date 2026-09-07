Drogas apreendidasDivulgação 11ºBPM

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Jannaina Costa
Policiais do 11º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 124 frascos de lança-perfume na noite deste domingo (6), no bairro Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. A ação ocorreu após o recebimento de denúncias sobre a comercialização e o armazenamento de entorpecentes no Conjunto Habitacional Terra Nova 7.
Durante a operação, um criminoso foi preso em flagrante. A ocorrência foi encaminhada à 151ª Delegacia de Polícia, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
A apreensão foi divulgada pelo 11º BPM nas redes sociais.
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