Drogas apreendidasDivulgação 11ºBPM
PM apreende 124 frascos de lança-perfume e prende suspeito em Nova Friburgo
Ação ocorreu após denúncias sobre comercialização e armazenamento de entorpecentes no Conjunto Habitacional Terra Nova 7
ACIANF entre as 50 associações comerciais mais representativas do Brasil
Credibilidade e representatividade fortalecem entidade e atraem novos associados
Douglas Ruas quer inaugurar Hospital Oncológico de Friburgo
Para combater as filas da saúde, o candidato pretende fixar um prazo máximo de espera, além de firmar parcerias com a rede privada para suprir a demanda
Festa do Morango com Chocolate acontece de 8 a 12 de outubro em Nova Friburgo
Evento reúne gastronomia, produção rural, flores, música e atrações para toda a família no Nova Friburgo Country Clube
Lojas em Nova Friburgo podem abrir no feriado de 7 de setembro
Funcionamento demanda termo de adesão à convenção coletiva da categoria
Firjan promove evento de inovação em Nova Friburgo
Encontro é voltado para empresas, startups, pesquisadores e interessados pelo tema na região
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