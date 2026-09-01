Mais do que uma experiência gastronômica, a festa também funciona como uma vitrine para a produção da região. Nova Friburgo é o maior produtor de morangos do Estado do Rio de Janeiro. - Divulgação organizadores

Mais do que uma experiência gastronômica, a festa também funciona como uma vitrine para a produção da região. Nova Friburgo é o maior produtor de morangos do Estado do Rio de Janeiro.Divulgação organizadores

Publicado 01/09/2026 17:35

Nova Friburgo se prepara para receber mais uma edição da tradicional Festa do Morango com Chocolate, um dos eventos que integram o calendário turístico da cidade e que ajudam a projetar a produção local para visitantes de diferentes regiões. A programação será realizada de 8 a 12 de outubro, no Nova Friburgo Country Clube, reunindo gastronomia, cultura, música e atividades para públicos de diferentes idades.



A festa tem como protagonistas dois ingredientes que conquistaram espaço na identidade gastronômica da Serra Fluminense: o morango e o chocolate. Durante o evento, o público poderá encontrar diferentes preparações à base da fruta, além de doces, sobremesas e outras opções gastronômicas desenvolvidas por produtores e expositores.



Mais do que uma experiência gastronômica, a festa também funciona como uma vitrine para a produção da região. Nova Friburgo é o maior produtor de morangos do Estado do Rio de Janeiro, e o cultivo da fruta está diretamente ligado à história e à economia de diversas propriedades rurais do município. O evento aproxima o consumidor desse trabalho e transforma o produto cultivado no campo em experiências que chegam à mesa dos visitantes.



Turismo movimentado durante o feriado



A força do evento também pode ser medida pela capacidade de atrair visitantes. Em edições anteriores, a Festa do Morango com Chocolate e a Festa da Flor, realizadas no mesmo período, receberam público superior a 50 mil pessoas e alcançaram visitantes dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, além de turistas de outros estados e até do exterior.



Para 2026, a procura antecipada já indica um movimento expressivo. Mais de 4 mil ingressos foram comercializados antecipadamente para grupos de turismo, com excursões confirmadas de diferentes cidades do estado, entre elas Teresópolis, Petrópolis, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Macaé, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Resende.



O fluxo de turistas beneficia não apenas o evento, mas toda a cadeia ligada ao turismo, incluindo hotéis, restaurantes, comércio, transporte e atrativos turísticos. A realização em outubro também contribui para fortalecer o calendário de eventos da cidade e ampliar as opções para quem escolhe a Região Serrana como destino.



Morango, chocolate e flores no mesmo roteiro



A programação ocorre simultaneamente à Festa da Flor, outro tradicional evento de Nova Friburgo. A combinação amplia a experiência oferecida aos visitantes, reunindo gastronomia, agricultura, natureza e produção ornamental.



Nova Friburgo também se destaca nacionalmente pela produção de flores de corte. A Festa da Flor funciona como espaço de exposição e comercialização de flores e plantas cultivadas por produtores da região, criando um encontro entre os dois segmentos que têm forte presença na economia rural do município.



Com essa combinação, a Festa do Morango com Chocolate se consolida como um dos eventos que ajudam a apresentar Nova Friburgo por diferentes aspectos: o sabor dos produtos locais, a força da agricultura, a tradição cultural e o clima de montanha que caracteriza o destino.





