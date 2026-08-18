Criminoso teria permanecido cerca de 25 minutos dentro da joalheria, mesmo com alarme acionadoReprodução Redes Sociais

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Jannaina Costa
Uma joalheria localizada no segundo piso do Cadima Shopping, no Centro de Nova Friburgo, foi alvo de uma invasão na manhã do último domingo (16). Segundo o proprietário do estabelecimento, o prejuízo estimado supera R$ 1 milhão.
A ação aconteceu por volta das 7h, antes do funcionamento regular das lojas. Imagens do circuito de segurança registraram a movimentação de um homem dentro do estabelecimento e foram entregues às autoridades para auxiliar nas investigações.
De acordo com as informações divulgadas pelo proprietário, em entrevista à Intertv, o suspeito teria entrado inicialmente em outra loja do segundo piso e, posteriormente, conseguido chegar à joalheria por uma passagem interna da estrutura. Durante a ação, ele aparece utilizando um telefone celular, o que levantou a possibilidade de comunicação com um possível comparsa. A participação de outra pessoa ainda não foi confirmada pela investigação.
Peças foram retiradas do cofre e das prateleiras
Segundo o empresário, foram levadas peças que estavam tanto no cofre quanto nas prateleiras da loja. A estimativa inicial é de que quase um quilo de joias de ouro e prata tenha sido furtado.
O valor definitivo do prejuízo ainda deverá ser calculado após a conferência completa do estoque e a identificação das mercadorias levadas.
Loja já havia sido alvo de ação semelhante
Ainda segundo o proprietário, a loja já havia sido alvo de uma ação criminosa semelhante em março de 2025. Após o episódio, medidas de segurança teriam sido reforçadas no estabelecimento.
O novo caso foi registrado na 151ª Delegacia de Polícia de Nova Friburgo, que investiga a ocorrência e trabalha para identificar os envolvidos. As imagens das câmeras de segurança devem ser analisadas durante a apuração. Até o momento, não havia informação sobre prisões ou recuperação das peças.
Até a publicação desta reportagem, o Cadima Shopping não havia divulgado um posicionamento sobre o caso.
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