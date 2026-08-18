Criminoso teria permanecido cerca de 25 minutos dentro da joalheria, mesmo com alarme acionadoReprodução Redes Sociais
Ainda segundo o proprietário, a loja já havia sido alvo de uma ação criminosa semelhante em março de 2025. Após o episódio, medidas de segurança teriam sido reforçadas no estabelecimento.
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