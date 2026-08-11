Programação inclui palestras sobre o uso estratégico das redes sociais e as transformações provocadas pelo TikTok e pelos algoritmos no mercado profissionalDivulgação Sebrae

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Jannaina Costa
O Sebrae promove, nesta semana, duas atividades gratuitas voltadas a empreendedorismo e inovação em Nova Friburgo. A programação inclui palestras sobre o uso estratégico das redes sociais e as transformações provocadas pelo TikTok e pelos algoritmos no mercado profissional.
A primeira atividade acontece nesta quarta-feira (12), às 8h30, com a palestra “Pare de Apenas Postar: Aprenda a Vender nas Redes Sociais”. O encontro será realizado na sede da Acianf, na Avenida Alberto Braune, no Centro. A capacitação é gratuita e voltada a empreendedores interessados em transformar a presença digital em oportunidades de vendas.
A palestra apresenta estratégias para posicionamento de marca, produção de conteúdo, comunicação com clientes e ações voltadas à conversão, mostrando como as redes sociais podem ser utilizadas de forma planejada para fortalecer negócios.
Na quinta-feira (13), às 13h, o Sebrae realiza a palestra “TikTok, Algoritmos e o Futuro das Profissões”, na Rua Doutor Silvio Henrique Braune, nº 22, no Centro de Nova Friburgo.
A atividade também é gratuita e aborda as transformações provocadas pelas novas plataformas digitais e pelos algoritmos, além dos impactos dessas mudanças no mercado de trabalho e nas profissões.
Segundo o Sebrae, as vagas para esta segunda atividade já estão esgotadas. Interessados podem consultar a disponibilidade de lista de espera.

Serviço
Pare de Apenas Postar: Aprenda a Vender nas Redes Sociais
Data: 12 de agosto
Horário: 8h30
Local: Acianf – Avenida Alberto Braune, Centro, Nova Friburgo
Entrada: gratuita
Link para inscrição:
https://rj.loja.sebrae.com.br/pare-de-apenas-postar-aprenda-a-vender-nas-redes-sociais-ev-123594

TikTok, Algoritmos e o Futuro das Profissões
Data: 13 de agosto
Horário: 13h
Local: Rua Doutor Silvio Henrique Braune, nº 22, Centro, Nova Friburgo
Entrada: gratuita
Situação: vagas esgotadas; lista de espera disponível
Link para informações e lista de espera:
https://rj.loja.sebrae.com.br/tiktok-algoritmos-e-o-futuro-das-profissoes-ev-819443


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