Programação inclui palestras sobre o uso estratégico das redes sociais e as transformações provocadas pelo TikTok e pelos algoritmos no mercado profissionalDivulgação Sebrae
Serviço
Pare de Apenas Postar: Aprenda a Vender nas Redes Sociais
Data: 12 de agosto
Horário: 8h30
Local: Acianf – Avenida Alberto Braune, Centro, Nova Friburgo
Entrada: gratuita
Link para inscrição:
https://rj.loja.sebrae.com.br/pare-de-apenas-postar-aprenda-a-vender-nas-redes-sociais-ev-123594
TikTok, Algoritmos e o Futuro das Profissões
Data: 13 de agosto
Horário: 13h
Local: Rua Doutor Silvio Henrique Braune, nº 22, Centro, Nova Friburgo
Entrada: gratuita
Situação: vagas esgotadas; lista de espera disponível
Link para informações e lista de espera:
https://rj.loja.sebrae.com.br/tiktok-algoritmos-e-o-futuro-das-profissoes-ev-819443
Sebrae tem programação gratuita para empreendedores em Nova Friburgo
Atividades abordam vendas nas redes sociais, TikTok, algoritmos e mudanças no mercado de trabalho
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