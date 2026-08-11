Programação inclui palestras sobre o uso estratégico das redes sociais e as transformações provocadas pelo TikTok e pelos algoritmos no mercado profissional - Divulgação Sebrae

Programação inclui palestras sobre o uso estratégico das redes sociais e as transformações provocadas pelo TikTok e pelos algoritmos no mercado profissionalDivulgação Sebrae

Publicado 11/08/2026 17:09

O Sebrae promove, nesta semana, duas atividades gratuitas voltadas a empreendedorismo e inovação em Nova Friburgo. A programação inclui palestras sobre o uso estratégico das redes sociais e as transformações provocadas pelo TikTok e pelos algoritmos no mercado profissional.

A primeira atividade acontece nesta quarta-feira (12), às 8h30, com a palestra “Pare de Apenas Postar: Aprenda a Vender nas Redes Sociais”. O encontro será realizado na sede da Acianf, na Avenida Alberto Braune, no Centro. A capacitação é gratuita e voltada a empreendedores interessados em transformar a presença digital em oportunidades de vendas.

A palestra apresenta estratégias para posicionamento de marca, produção de conteúdo, comunicação com clientes e ações voltadas à conversão, mostrando como as redes sociais podem ser utilizadas de forma planejada para fortalecer negócios.

Na quinta-feira (13), às 13h, o Sebrae realiza a palestra “TikTok, Algoritmos e o Futuro das Profissões”, na Rua Doutor Silvio Henrique Braune, nº 22, no Centro de Nova Friburgo.

A atividade também é gratuita e aborda as transformações provocadas pelas novas plataformas digitais e pelos algoritmos, além dos impactos dessas mudanças no mercado de trabalho e nas profissões.

Segundo o Sebrae, as vagas para esta segunda atividade já estão esgotadas. Interessados podem consultar a disponibilidade de lista de espera.