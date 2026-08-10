Os alimentos distribuídos na última sexta-feira para as 17 instituições foram arroz, feijão, açúcar, macarrão e óleo - DIvulgação Sincomércio NF

Os alimentos distribuídos na última sexta-feira para as 17 instituições foram arroz, feijão, açúcar, macarrão e óleoDIvulgação Sincomércio NF

Publicado 10/08/2026 19:27

O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo e o Sesc RJ entregaram na manhã de sexta-feira, 7, na unidade local do Sesc, sete toneladas de alimentos arrecadadas no 24º Festival Sesc de Inverno, realizado na cidade de 17 de julho a 2 de agosto.

Os alimentos, doados pelo público que compareceu aos seis principais shows de música no Nova Friburgo Country Clube, durante dois finais de semana, vão atender a 17 instituições socioassistenciais cadastradas no programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil Sesc RJ.

O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, se disse satisfeito com a quantidade de alimentos que os friburguenses levaram ao Festival Sesc de Inverno como prova de generosidade e solidariedade, em apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Ficamos sinceramente gratos a todos que entenderam nosso objetivo e contribuíram para que Nova Friburgo, mais uma vez, desse exemplo de fraternidade e responsabilidade social. As doações extras se somam ao que o programa repassa mensalmente aos órgãos cadastrados”, ressaltou ele, embaixador do Mesa Brasil e representante na região da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio RJ), gestora do Sesc RJ.

Criado em 2000, o Mesa Brasil recolhe alimentos não perecíveis e in natura de cerca de 200 parceiros e os reverte para mais de 1.300 instituições do estado do Rio. O programa orienta os cozinheiros das entidades a aproveitarem os alimentos de forma integral, com o uso de partes normalmente descartadas.

Os alimentos distribuídos na última sexta-feira para as 17 instituições foram arroz, feijão, açúcar, macarrão e óleo. Algumas receberam também leite em pó, sal, farinha de trigo, farinha de mandioca, fubá, entre outros.

As instituições beneficiadas na cidade são as seguintes: Associação Pestalozzi de Nova Friburgo, Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, Instituição das Obras Sociais Madre Roselli, Associação Bodas de Caná, Lar Abrigo Amor a Jesus (Laje), Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae), Humédica Brasil, Catedral de São João Batista, Casa da Criança e do Adolescente, Aldeia da Criança, Associação Friburguense de Amigos e Pais do Educando (Afape), Centro Social Nossa Senhora das Graças, Centro Comunitário de Assistência Social – LBV e Missão Peixes. Ainda receberam alimentos Associação dos Portadores de Deficiência, Casa do Pobre Padre Cristóvão de Almeida Machado e Casa do Caminho, sediadas no município do Carmo.