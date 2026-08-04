Abertura acontece na sexta (14) Sexta-feira (14), em frente à Sociedade Musical Euterpe Lumiarense, com apresentação artística e encontro dos participantes. - Reprodução FB LumiAR-TE

Abertura acontece na sexta (14) Sexta-feira (14), em frente à Sociedade Musical Euterpe Lumiarense, com apresentação artística e encontro dos participantes.Reprodução FB LumiAR-TE

Publicado 04/08/2026 18:18





Consolidado como um dos principais encontros culturais da Região Serrana, o LumiAR-TE reúne artistas, escritores, músicos, artesãos e coletivos culturais em uma programação voltada para públicos de todas as idades. A proposta é transformar as ruas, praças e espaços culturais em pontos de encontro entre moradores, visitantes e produtores de cultura, valorizando a identidade artística dos dois distritos.



Entre as atrações previstas estão apresentações musicais, saraus literários, espetáculos teatrais, sessões de cinema, exposições de artes visuais e fotografia, oficinas, feiras de artesanato, contação de histórias e atividades voltadas ao público infantil. A organização também manterá espaços de participação aberta, incentivando o intercâmbio entre artistas locais e convidados de outras regiões.



Programação começa antes da abertura oficial



Embora o evento tenha início oficial no dia 14 de agosto, a programação será antecipada com um "esquenta" na sexta-feira, marcando o início das atividades culturais. A partir do sábado, a agenda se estende ao longo do dia com atrações simultâneas em Lumiar e São Pedro da Serra.



A abertura mantém uma tradição das edições anteriores, com atividades no entorno da centenária Sociedade Musical Euterpe Lumiarense, um dos símbolos culturais do distrito.



Cultura como motor do turismo



Além de promover o acesso gratuito à cultura, o LumiAR-TE também movimenta a economia local. Restaurantes, pousadas, ateliês e estabelecimentos comerciais costumam registrar aumento no fluxo de visitantes durante o encontro, que já integra o calendário cultural de Nova Friburgo.



Realizado desde 2015, o evento fortalece a vocação de Lumiar e São Pedro da Serra como destinos ligados à arte, à natureza e ao turismo de experiência. Os dois distritos são reconhecidos pela intensa produção cultural e pela preservação de tradições que atraem visitantes ao longo de todo o ano. Os distritos de Lumiar e São Pedro da Serra, em Nova Friburgo, se preparam para receber a 12ª edição do LumiAR-TE – Encontro da Literatura, da Música e Outras Artes. O evento será realizado entre os dias 14 e 17 de agosto, reunindo uma programação gratuita com mais de 30 atividades culturais distribuídas por diferentes espaços das duas localidades.Consolidado como um dos principais encontros culturais da Região Serrana, o LumiAR-TE reúne artistas, escritores, músicos, artesãos e coletivos culturais em uma programação voltada para públicos de todas as idades. A proposta é transformar as ruas, praças e espaços culturais em pontos de encontro entre moradores, visitantes e produtores de cultura, valorizando a identidade artística dos dois distritos.Entre as atrações previstas estão apresentações musicais, saraus literários, espetáculos teatrais, sessões de cinema, exposições de artes visuais e fotografia, oficinas, feiras de artesanato, contação de histórias e atividades voltadas ao público infantil. A organização também manterá espaços de participação aberta, incentivando o intercâmbio entre artistas locais e convidados de outras regiões.Embora o evento tenha início oficial no dia 14 de agosto, a programação será antecipada com um "esquenta" na sexta-feira, marcando o início das atividades culturais. A partir do sábado, a agenda se estende ao longo do dia com atrações simultâneas em Lumiar e São Pedro da Serra.A abertura mantém uma tradição das edições anteriores, com atividades no entorno da centenária Sociedade Musical Euterpe Lumiarense, um dos símbolos culturais do distrito.Além de promover o acesso gratuito à cultura, o LumiAR-TE também movimenta a economia local. Restaurantes, pousadas, ateliês e estabelecimentos comerciais costumam registrar aumento no fluxo de visitantes durante o encontro, que já integra o calendário cultural de Nova Friburgo.Realizado desde 2015, o evento fortalece a vocação de Lumiar e São Pedro da Serra como destinos ligados à arte, à natureza e ao turismo de experiência. Os dois distritos são reconhecidos pela intensa produção cultural e pela preservação de tradições que atraem visitantes ao longo de todo o ano.

Confira alguns destaques da programação do LumiAR-TE

Sexta-feira (14/08)

9h às 20h – Exposição fotográfica Um Apelo que Vem da Terra, do fotógrafo, arquiteto e urbanista Werther Holzer, na Loja Selma Cristais, em Lumiar.

18h às 19h – Abertura oficial do festival com apresentação da Banda da Euterpe Lumiarense e participação especial de Amarildo Silva, na Praça da Euterpe.



Sábado (15/08)

10h às 16h – Feira de Artesãos, no Lago de Lumiar, reunindo expositores da região.

17h às 19h – Espetáculo da Palhaça Mequetréfa, na Praça Carlos Maria Marchon.

18h – Abertura da mostra de bebidas artesanais, com participação da Cervejaria Lumiarina, Cachaça Chicote e Destilaria Maravilha, na Praça da Euterpe.

18h30 às 20h – Show de samba-jazz com Marvio Ceribelli, acompanhado por Cadu Pontes, Edmo Castro e Luis Lima Japão, na Praça da Euterpe.

20h às 23h – Sarau de Poesia e Música, com palco e microfone abertos para participação do público, na sede da Euterpe.



Domingo (16/08)

10h às 11h – Apresentação do Projeto Ballet Bonito, na Praça da Euterpe.

10h às 14h – Exposição de Artes Plásticas "Arte no LumiAR-TE", no Salão Anexo da Euterpe.

10h às 16h – Feira de Artesãos, no Lago de Lumiar.

14h – Atividades do Coletivo Sementes de Luz, com brincadeiras, contação de histórias, oficina de arte e ações voltadas ao público infantil, no Querido Café Lumiar.

18h – Sessão do Cineclube Lumiar, com exibição do filme colombiano Um Poeta / Un Poeta, no Salão Anexo da Euterpe.

A partir das 19h – Encerramento do LumiAR-TE com o espetáculo LumiAR-TE com Estrelas, reunindo músicos da região como Amarildo Silva, Carlo Filipe, Íris & Santiago, Jansen Queiroz, Jodar de Castro, Marcel Brasil, Marco Savino, Nelson Paes, Nildo Moreno, Tribo Gentileza, Serena Wild e Thadeu Camargo, no coreto da Praça Carlos Maria Marchon.

Domingo (16/08) – São Pedro da Serra



16h às 18h – Oficina de Produção de Textos – Café Literário, ministrada por Márcia Lobosco, no Ateliê e Galeria de Artes Plásticas Tinta de Barro – Beth Medeiros (Galeria Vila Serrana)



Programação pós-festival



Segunda-feira (17/08)



17h às 23h – Show "LumiAR-TE no Segunda Sem Lei", com Jodar de Castro e convidados, no Bar do Vovô, em Lumiar. Nesta edição, excepcionalmente, o evento será realizado sem cobrança de couvert artístico.



Obs.: A programação completa também inclui atividades em São Pedro da Serra e outras atrações distribuídas ao longo dos três dias de festival. A organização informa que os horários e locais podem sofrer alterações.