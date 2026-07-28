Eevento acontece no Country Club - Reprodução Acontece na Serra

Eevento acontece no Country ClubReprodução Acontece na Serra

Publicado 28/07/2026 19:16 | Atualizado 28/07/2026 19:19

Nova Friburgo recebe, entre os dias 29 de julho e 2 de agosto, a edição 2026 do Movimenta Sebrae, evento gratuito que reunirá empreendedores, especialistas, estudantes e profissionais em uma ampla programação voltada à inovação, capacitação e fortalecimento dos pequenos negócios. As atividades serão realizadas no Nova Friburgo Country Clube, mediante inscrição prévia.

Promovido pelo Sebrae Rio, o evento oferecerá palestras, painéis, consultorias, rodadas de networking e experiências interativas, abordando temas como inteligência artificial, marketing digital, vendas, varejo, turismo, gastronomia, finanças, atendimento ao cliente e tendências de mercado.

Entre os palestrantes confirmados estão nomes reconhecidos nacionalmente, como Gil Giardelli, referência em inovação e inteligência artificial; Fred Rocha, especialista em varejo; Dado Schneider, que falará sobre as transformações no comportamento das gerações; além de Cristiano Santos, Fred Alecrim, Fly Vagner e Emanuelle Motta.

Espaço Senac reúne tecnologia, moda e marketing digital

Parceiro do evento, o Senac RJ levará ao Movimenta Sebrae uma programação voltada à inovação, com experiências interativas e demonstrações tecnológicas. No Espaço Senac, o público poderá conhecer uma exposição de produtos produzidos em impressora 3D, participar de um workshop de moda digital e experimentar o Provador Virtual, recurso que permite visualizar diferentes combinações de roupas de forma digital.

Na área de marketing digital, os visitantes também poderão participar de uma experiência prática de live shopping, voltada ao desenvolvimento de estratégias para apresentação de produtos e fortalecimento das vendas em transmissões ao vivo.

Oficinas de gastronomia valorizam ingredientes regionais e gestão dos pequenos negócios

Até 31 de julho, a cozinha do Senac receberá oficinas teóricas e práticas destinadas a empreendedores e profissionais da gastronomia. A programação inclui temas como receitas com identidade regional, técnicas de cocção de vegetais, desenvolvimento e apresentação de novos pratos, produção inteligente para pequenos negócios, sobremesas elaboradas com ingredientes da estação e criação de pratos autorais com ficha técnica completa. As vagas para as oficinas são limitadas e exigem inscrição antecipada

A realização do Movimenta Sebrae em Nova Friburgo acompanha a força do empreendedorismo na Região Serrana. Segundo dados do Sebrae, a região reúne cerca de 134,9 mil empresas ativas, das quais 123,1 mil são pequenos negócios. Somente em Nova Friburgo, esse segmento representa 92,2% das empresas em funcionamento, evidenciando seu papel na geração de empregos, renda e desenvolvimento econômico.

Serviço

Evento: Movimenta Sebrae 2026

Data: 29 de julho a 2 de agosto de 2026

Local: Nova Friburgo Country Clube

Endereço: Avenida Conselheiro Julius Arp, 140 – Centro – Nova Friburgo (RJ)

Entrada: Gratuita, mediante inscrição prévia

Programação: Palestras, painéis, consultorias, networking, experiências interativas e oficinas do Movimenta Gastronomia, em parceria com o Senac RJ.