Imagem ilustrativa Campeonato Escolar FEXERJFEXERJ
Evento: Circuito de Regionais FEXERJ 2026 – Etapa Nova Friburgo
Data: 25 e 26 de julho
Local: Escola Oficina de Artes – Praça Presidente Getúlio Vargas, 89 - Centro, Nova Friburgo
Sistema de disputa: Suíço (6 rodadas)
Ritmo de jogo: 45 minutos + 15 segundos de incremento por lance
Categorias: Múltiplas
Inscrições: https://fexerj.org.br/blog/circuito-de-regionais-fexerj-etapa-nova-frinurgo/
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