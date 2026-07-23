Imagem ilustrativa Campeonato Escolar FEXERJFEXERJ

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Nova Friburgo será o centro das atenções do xadrez fluminense nos dias 25 e 26 de julho, quando sediará uma das etapas do Circuito de Regionais FEXERJ 2026. O torneio será realizado na Escola Oficina de Artes e reunirá competidores de diferentes municípios do estado em busca de pontos no ranking oficial da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro (FEXERJ).
A competição será disputada pelo Sistema Suíço, com seis rodadas e ritmo de 45 minutos para cada jogador, com acréscimo de 15 segundos por lance, formato que privilegia o equilíbrio técnico e garante que todos os participantes disputem todas as rodadas, independentemente dos resultados obtidos ao longo do torneio.
O evento contará com múltiplas categorias, permitindo a participação de crianças, jovens e adultos, desde atletas em formação até enxadristas experientes. A expectativa é de reunir jogadores de diferentes níveis técnicos, promovendo integração entre clubes, projetos e praticantes da modalidade.
Além de movimentar o calendário esportivo da cidade, a etapa integra o Circuito de Regionais da FEXERJ, competição que percorre diferentes municípios do estado com o objetivo de incentivar a prática do xadrez, revelar novos talentos e fortalecer o esporte em todas as regiões do Rio de Janeiro. Os resultados obtidos pelos participantes são válidos para o rating FEXERJ, contribuindo para o ranking estadual dos atletas.
As inscrições permanecem abertas e podem ser feitas por meio do link disponível no site da FEXERJ.
Serviço
Evento: Circuito de Regionais FEXERJ 2026 – Etapa Nova Friburgo
Data: 25 e 26 de julho
Local: Escola Oficina de Artes – Praça Presidente Getúlio Vargas, 89 - Centro, Nova Friburgo
Sistema de disputa: Suíço (6 rodadas)
Ritmo de jogo: 45 minutos + 15 segundos de incremento por lance
Categorias: Múltiplas
Inscrições: https://fexerj.org.br/blog/circuito-de-regionais-fexerj-etapa-nova-frinurgo/
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