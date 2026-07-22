Zé Alexandre Almeida, diretor da empresa organizadora do festivalJannaina Costa

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Cerca de 250 convidados prestigiaram o lançamento oficial da programação da 5ª edição do Fri Jazz & Blues, em um evento que também marcou a inauguração da nova sede do Nova Friburgo e Região Convention e Visitors Bureau (NFC&VB) e a apresentação do 2º Encontro Estadual das Associações dos Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, consolidando uma agenda estratégica voltada ao desenvolvimento do setor.

Realizado na Rua Nossa Senhora de Fátima, onde passa a funcionar a nova sede do Convention Bureau, o encontro reuniu representantes de instituições ligadas ao turismo, empresários, autoridades e lideranças de diversas regiões do estado, entre eles o presidente do Nova Friburgo & Região Convention & Visitors Bureau (NFC&VB), Wellington Guimarães; o presidente da Federação dos Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Abreu; e o presidente da FAGTUR-RJ, Alberto Matrilhas.
Durante a cerimônia, o presidente do NFC&VB, Wellington Guimarães, destacou a importância de iniciativas como o Fri Jazz & Blues para consolidar a cidade e seus distritos como destinos turísticos de referência.

"Eventos como o Fri Jazz & Blues fortalecem o posicionamento de Nova Friburgo, Lumiar e São Pedro da Serra como destinos turísticos cada vez mais consolidados."

O presidente da Federação dos Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Abreu, ressaltou o impacto econômico promovido por eventos desse porte.

"Eventos como esse trazem visitantes e recursos novos para a cidade e para o estado, fortalecendo toda a cadeia do turismo."

Diretor da empresa realizadora do festival, Zé Alexandre Almeida destacou que a escolha do período em que o evento acontece faz parte de uma estratégia para fortalecer o calendário turístico da região ao longo do ano.

"A escolha desta data é estratégica. Estamos fortalecendo um calendário de eventos que mantém Lumiar e São Pedro da Serra atrativos durante todo o ano, movimentando o turismo, gerando oportunidades e beneficiando toda a economia da região."

Outro destaque da noite foi a apresentação do 2º Encontro Estadual das Associações dos Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, que será realizado em 16 de agosto, em Nova Friburgo. O evento reunirá mais de 350 profissionais de diversas regiões do estado para atividades de integração, qualificação e valorização da profissão, fortalecendo ainda mais o protagonismo do município no cenário turístico fluminense.

Programação anunciada

A edição 2026 do Fri Jazz & Blues será realizada entre os dias 17 e 20 de setembro, em Lumiar e São Pedro da Serra, reunindo artistas nacionais e internacionais, além de atrações culturais e atividades paralelas.

A programação anunciada contempla nomes como Leo Gandelman Quarteto, Jefferson Gonçalves e Bitencourt Duo, Ângelo Nani Harmonica Experience, Márvio Ciribelli, Sonja Canta o Blues e o Soul do Brasil e do Mundo, entre outras atrações distribuídas pelos dois distritos.

O festival contará ainda com apresentações itinerantes da Blues Box Street Band, além do 2º Seminário de Promoção Internacional e Captação de Eventos, da 2ª Feira de Artesanato, Agricultura Familiar e Sustentabilidade e do 2º Rally de Antigos Circuito Serra & Mar. A programação está sujeita a alterações e ainda terá novas atrações confirmadas.

A programação completa do festival, informações sobre as atrações e todas as novidades podem ser acompanhadas no site oficial: www.frijazz.com.br.
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