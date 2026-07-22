Zé Alexandre Almeida, diretor da empresa organizadora do festivalJannaina Costa
Realizado na Rua Nossa Senhora de Fátima, onde passa a funcionar a nova sede do Convention Bureau, o encontro reuniu representantes de instituições ligadas ao turismo, empresários, autoridades e lideranças de diversas regiões do estado, entre eles o presidente do Nova Friburgo & Região Convention & Visitors Bureau (NFC&VB), Wellington Guimarães; o presidente da Federação dos Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Abreu; e o presidente da FAGTUR-RJ, Alberto Matrilhas.
"Eventos como o Fri Jazz & Blues fortalecem o posicionamento de Nova Friburgo, Lumiar e São Pedro da Serra como destinos turísticos cada vez mais consolidados."
O presidente da Federação dos Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro, Guilherme Abreu, ressaltou o impacto econômico promovido por eventos desse porte.
"Eventos como esse trazem visitantes e recursos novos para a cidade e para o estado, fortalecendo toda a cadeia do turismo."
Diretor da empresa realizadora do festival, Zé Alexandre Almeida destacou que a escolha do período em que o evento acontece faz parte de uma estratégia para fortalecer o calendário turístico da região ao longo do ano.
"A escolha desta data é estratégica. Estamos fortalecendo um calendário de eventos que mantém Lumiar e São Pedro da Serra atrativos durante todo o ano, movimentando o turismo, gerando oportunidades e beneficiando toda a economia da região."
Outro destaque da noite foi a apresentação do 2º Encontro Estadual das Associações dos Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, que será realizado em 16 de agosto, em Nova Friburgo. O evento reunirá mais de 350 profissionais de diversas regiões do estado para atividades de integração, qualificação e valorização da profissão, fortalecendo ainda mais o protagonismo do município no cenário turístico fluminense.
Programação anunciada
A edição 2026 do Fri Jazz & Blues será realizada entre os dias 17 e 20 de setembro, em Lumiar e São Pedro da Serra, reunindo artistas nacionais e internacionais, além de atrações culturais e atividades paralelas.
A programação anunciada contempla nomes como Leo Gandelman Quarteto, Jefferson Gonçalves e Bitencourt Duo, Ângelo Nani Harmonica Experience, Márvio Ciribelli, Sonja Canta o Blues e o Soul do Brasil e do Mundo, entre outras atrações distribuídas pelos dois distritos.
O festival contará ainda com apresentações itinerantes da Blues Box Street Band, além do 2º Seminário de Promoção Internacional e Captação de Eventos, da 2ª Feira de Artesanato, Agricultura Familiar e Sustentabilidade e do 2º Rally de Antigos Circuito Serra & Mar. A programação está sujeita a alterações e ainda terá novas atrações confirmadas.
A programação completa do festival, informações sobre as atrações e todas as novidades podem ser acompanhadas no site oficial: www.frijazz.com.br.
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