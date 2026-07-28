Dados do Corpo de Bombeiros mostram uma trajetória de crescimento no número dos acidentes em Nova Friburgo nos últimos anos.Acervo pessoal
Os números mostram que o problema está longe de ser pontual. Conforme levantamento já divulgado pelo O Dia, Nova Friburgo registrou 419 acidentes entre janeiro e junho de 2026, contra 392 no mesmo período de 2025, aumento de cerca de 7%. As colisões lideram as ocorrências, seguidas por quedas de motociclistas, atropelamentos e capotamentos. Dados do Corpo de Bombeiros mostram uma trajetória de crescimento nos últimos anos, indicando uma evolução contínua das ocorrências.
Em resposta enviada à reportagem, a Prefeitura de Nova Friburgo afirma que a principal causa continua sendo o comportamento dos condutores, citando excesso de velocidade, desrespeito à sinalização, uso de celular ao volante, direção sob efeito de álcool e o crescimento dos acidentes envolvendo motocicletas. O município também destaca que boa parte das ocorrências acontece em rodovias estaduais, como a RJ-116, RJ-142, RJ-130, RJ-148 e RJ-150, cuja gestão cabe ao DER-RJ e, no caso da RJ-116, também à concessionária Rota 116.
A administração municipal informa ainda que desenvolve ações nas vias sob sua responsabilidade, como a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, revitalização da sinalização horizontal e vertical e melhorias na infraestrutura viária.
Apesar disso, os acidentes continuam ocorrendo em diferentes pontos da cidade e levantam questionamentos sobre a efetividade das medidas adotadas. O caso mais recente, na RJ-116, reacendeu as críticas de moradores e usuários da rodovia quanto às condições de segurança em alguns trechos, especialmente em Mury, onde há registros frequentes de colisões.
Enquanto a prefeitura atribui o problema principalmente à imprudência dos condutores, os números indicam que a discussão passa também por fatores como planejamento viário, engenharia de tráfego, fiscalização e intervenções em pontos críticos.
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