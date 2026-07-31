Amanda Amado é neta da fundadora do tradicional reduto de bambas no Cachambi, o Pagode da Tia Gessy - Divulgação Amanda Amado

Amanda Amado é neta da fundadora do tradicional reduto de bambas no Cachambi, o Pagode da Tia GessyDivulgação Amanda Amado

Publicado 31/07/2026 07:00

A obra de Djavan, conhecida pela sofisticação de suas harmonias e pela poesia de suas letras, ganha uma nova roupagem na voz da cantora e compositora Amanda Amado. No espetáculo “Amado Djavan”, que será apresentado no Anfiteatro Municipal Laercio Rangel Ventura, no próximo domingo (2), a artista apresenta releituras dos grandes sucessos e de canções menos conhecidas do compositor alagoano, levando sua música para o universo do samba e do pagode, sem perder a essência que tornou sua obra uma das mais importantes da música brasileira.

O projeto, que faz um trocadilho com o sobrenome da cantora, nasceu da admiração de Amanda pela trajetória de Djavan e da vontade de apresentar suas composições sob uma nova perspectiva. Mais do que um tributo, “Amado Djavan” é um encontro entre dois universos musicais que dialogam com a emoção, o amor e a brasilidade.

No repertório, o público poderá reviver clássicos que atravessaram gerações e descobrir canções menos conhecidas, revelando toda a riqueza artística do compositor. Cada música recebe novos arranjos, valorizando a identidade de Amanda e aproximando a obra de Djavan do samba e do pagode.

A cantora destaca que o projeto também nasce do desejo de democratizar o acesso à música de um dos maiores compositores do país.

“A obra do Djavan é um patrimônio da música brasileira. As letras, as melodias, a forma como ele fala sobre o amor, a vida e os sentimentos são de uma riqueza que merece ser compartilhada com todo mundo. Fico muito feliz que esse espetáculo tenha entrada gratuita, porque acredito que a arte precisa alcançar as pessoas. Quero que elas tenham a oportunidade de conhecer ou revisitar essa obra-prima, mas através da minha identidade musical, levando essas canções para o samba e para o pagode, gêneros que fazem parte da minha história e da minha essência.”, afirma Amanda.

Amanda Amado é uma cantora e compositora brasileira nascida em Macaé (RJ), que se destaca nos estilos de samba, pagode e MPB. Ela ganhou projeção nacional ao participar da segunda temporada do programa The Voice Brasil em 2013, além de carregar forte ligação com a tradição do samba por ser herdeira do tradicional Pagode da Tia Gessy, no Cachambi, zona norte do Rio. A artista será a principal atração do evento, que também contará com apresentações do DJ Vitor Lopes, Grupo Samba da Serra e Efeito Estufa.

Serviço

Amado Djavan – Amanda Amado

Data: 2 de agosto de 2026 (domingo)

Abertura do evento: 14h

Show de Amanda Amado: 21h

Local: Anfiteatro Municipal Laercio Rangel Ventura

Endereço: Rua Salusse, 616 – Centro – Nova Friburgo (RJ)

Atrações: DJ Vitor Lopes, Grupo Samba da Serra, Efeito Estufa e Amanda Amado.

Duração: das 14h às 23h

Faixa etária: menores de 16 anos somente acompanhados pelos responsáveis, mediante apresentação de documento original.

Ingressos: entrada gratuita, com acesso por ordem de chegada, sujeito à lotação.