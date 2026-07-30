Suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais adotadosReprodução FB 11BPM
Casal suspeito de assaltar taxista é preso na calçada do 11BPM em Nova Friburgo
Suspeitos foram abordados logo após o crime; mulher possuía mandado de prisão em aberto
Justiça obriga Prefeitura de Nova Friburgo a regularizar alimentação na Casa Vila Sorriso
Decisão atende pedido do Ministério Público e integra uma série de medidas adotadas para corrigir problemas estruturais e de funcionamento da unidade de acolhimento
Movimenta Sebrae chega a Nova Friburgo com programação gratuita voltada ao empreendedorismo e à inovação
Evento tem parceria do Senac-RJ que oferecerá atividades variadas para os empreendedores
Número de acidentes dispara e acende sinal de alerta em Nova Friburgo
Colisões lideram as ocorrências, seguidas por quedas de motociclistas, atropelamentos e capotamento
Nova Friburgo recebe etapa do estadual de xadrez nos dias 25 e 26 de julho
Competição válida reunirá enxadristas de diversas cidades em disputas que valem pontos para o ranking da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro
Fri Jazz & Blues 2026 tem programação oficial lançada em Nova Friburgo
Evento também marcou a inauguração da nova sede do Nova Friburgo e Região Convention e Visitors Bureau
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