Suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais adotados - Reprodução FB 11BPM

Suspeitos foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais adotadosReprodução FB 11BPM

Publicado 30/07/2026 16:31

Um casal suspeito de assaltar um taxista foi preso na tarde de quarta-feira (29), em uma situação inusitada, na calçada do 11º Batalhão de Polícia Militar, em Nova Friburgo. A dupla foi detida em frente à própria sede da corporação, localizada na Rua Voluntários da Pátria, pouco depois de praticar o crime.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos já eram conhecidos das forças de segurança por envolvimento em diversos furtos na cidade e possuem antecedentes criminais. Durante a abordagem, os agentes encontraram com o casal um telefone celular identificado como sendo produto do roubo ao taxista.

Segundo o tenente-coronel Torres, a prisão chamou a atenção pela ousadia dos criminosos. Conforme relatou o oficial, a dupla foi localizada exatamente em frente ao batalhão, demonstrando, segundo ele, um aparente sentimento de impunidade ou a crença de que não seria reconhecida pelos policiais.

Ainda durante a ocorrência, os policiais verificaram que a mulher possuía um mandado de prisão em aberto. Os dois foram encaminhados para a delegacia, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais adotados.