112 Delegacia de Polícia - Divulção

112 Delegacia de PolíciaDivulção

Publicado 07/08/2026 11:27

Um homem investigado por um homicídio ocorrido no município de Carmo foi preso em Nova Friburgo durante uma ação da Polícia Civil na quarta-feira (5). O mandado de prisão foi cumprido por agentes da 112ª Delegacia de Polícia (Carmo), que localizaram o suspeito na cidade serrana.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado é apontado como um dos envolvidos em um homicídio registrado no distrito de Córrego da Prata, em Carmo, no mês de junho. Após o avanço das investigações, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva, que foi cumprido pelos policiais.

Após a captura, o suspeito foi encaminhado para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Em seguida, ele permaneceu à disposição da Justiça.

Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam com o objetivo de localizar outros dois suspeitos de participação no crime, que seguem foragidos.