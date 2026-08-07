112 Delegacia de PolíciaDivulção

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Jannaina Costa
Um homem investigado por um homicídio ocorrido no município de Carmo foi preso em Nova Friburgo durante uma ação da Polícia Civil na quarta-feira (5). O mandado de prisão foi cumprido por agentes da 112ª Delegacia de Polícia (Carmo), que localizaram o suspeito na cidade serrana.
De acordo com a Polícia Civil, o investigado é apontado como um dos envolvidos em um homicídio registrado no distrito de Córrego da Prata, em Carmo, no mês de junho. Após o avanço das investigações, a Justiça expediu o mandado de prisão preventiva, que foi cumprido pelos policiais.
Após a captura, o suspeito foi encaminhado para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos de praxe. Em seguida, ele permaneceu à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam com o objetivo de localizar outros dois suspeitos de participação no crime, que seguem foragidos.
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