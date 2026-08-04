Incêndio registrado nesta terça-feira (4) entre os bairros Vila Amélia e o Country Clube - Reprodução IG @BetoFriburgo

Incêndio registrado nesta terça-feira (4) entre os bairros Vila Amélia e o Country ClubeReprodução IG @BetoFriburgo

Publicado 04/08/2026 18:19 | Atualizado 04/08/2026 18:21

Um novo incêndio em vegetação voltou a mobilizar equipes de emergência em Nova Friburgo na manhã desta terça-feira (4). Desta vez, as chamas atingiram uma área de mata entre os bairros Vila Amélia e Country Clube, levando o Corpo de Bombeiros a atuar para impedir o avanço do fogo.



Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a extensão da área atingida nem sobre as causas do incêndio. A ocorrência, porém, reforça a preocupação com o aumento dos focos de queimadas durante o período de estiagem, quando a vegetação fica mais seca e vulnerável ao fogo.



Incêndio na Caledônia destruiu 33 hectares



O novo foco ocorre poucos dias após um incêndio de grandes proporções atingir o Pico da Caledônia, um dos principais cartões-postais de Nova Friburgo. O fogo destruiu cerca de 33 hectares de vegetação, área equivalente a aproximadamente 42 campos de futebol, dentro do Parque Estadual dos Três Picos (PETP).



Segundo o Instituto Estadual do Ambiente (Inea), as chamas começaram na manhã de sexta-feira (31 de julho) e se espalharam rapidamente pela vegetação de altitude, favorecidas pelas condições típicas do inverno, como baixa umidade do ar, ventos e ausência de chuvas.



A operação de combate durou três dias e reuniu equipes do Corpo de Bombeiros, guarda-parques do Inea e aeronaves. No primeiro dia atuaram 33 bombeiros e 15 guarda-parques. No sábado (1º), a força-tarefa foi ampliada com mais 16 bombeiros e 23 guarda-parques, além do apoio aéreo para alcançar áreas de difícil acesso. O incêndio foi considerado totalmente extinto no domingo (2).



Durante a ocorrência, a visitação ao Pico da Caledônia foi suspensa por questões de segurança. De acordo com o Inea, o incêndio provocou impactos significativos sobre a vegetação nativa e a fauna silvestre da unidade de conservação. O acesso ao pico segue fechado.



As causas do incêndio ainda são investigadas, mas a principal hipótese é de que o fogo tenha sido provocado por ação humana.



Com 2.257 metros de altitude, o Pico da Caledônia integra o Parque Estadual dos Três Picos, a maior unidade de conservação administrada pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro. O local é um dos principais destinos de ecoturismo e montanhismo da Região Serrana e abriga importantes remanescentes de Mata Atlântica de altitude.



Com dois incêndios registrados em poucos dias, cresce o alerta para os riscos provocados pelo tempo seco. Especialistas reforçam que a prevenção é a principal ferramenta para evitar novos focos e reduzir os danos ao patrimônio ambiental da região.

Até o fechamento da reportagem, o Corpo de Bombeiros ainda não havia respondido aos questionamentos do O Dia sobre as possíveis causas dos incêndios.