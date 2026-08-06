Programação reúne grandes nomes da música clássica, como o Quarteto da GuanabarDivulgação Evento
Festival de Nova Friburgo Edição Inverno
Programação Clássica
ENTRADA FRANCA
14 de agosto, sexta-feira
Oficina Escola de Artes
Ensaio da orquestra e grupos de câmara do apARTE Festival - de 14h às 16h e de 17h às 19h30m
15 de agosto, sábado
Usina Cultural Energisa
Quarteto da Guanabara e Fábio Presgrave – 18h
Programa:
F. Schubert - Quinteto de Cordas em Dó Maior, D. 956
G. F. Haendel - Arranjo para violino e violoncelo da Passacaglia (VI.Passacaille, Suíte para Cravo nº 7 em Sol menor, HWV 432
Oficina Escola de Arte
Ensaio da orquestra e grupos de câmara do apARTE Festival – de 10h às 12h30m; de 14h às 16h30m e de 17h às 19h
Orquestra Sinfônica de Barra Mansa – 16h
16 de agosto, domingo
Usina Cultural Energisa
Pianista Myrian Aubin e e Hyu-Kyung Jung, violino – 16h
Oficina Escola de Artes
Ensaio da Camerata do Festival – de 10h às 12h30m; de 14h às 16h30m e de 17h às 19h30m
Quarteto Villa-Lobos - 12h
17 de agosto, segunda-feira
Teatro Municipal de Nova Friburgo
Ópera A Serva Patroa de Pergolesi com a Cia. Lírica Lívia Dias – 20h
Oficina Escola de Artes
Ensaio da orquestra e grupos de câmara do apARTE Festival – de 9h às 11h30m; de 14h às 16h30m e de 17h às 19h30m
Concerto apARTE – 12h
programa:
W. A. MOZART
Divertimento “Salzburg Symphony No. 1” in D Major, K. 136
Divertimento “Salzburg Symphony No. 2” in B-Flat Major, K. 137
Divertimento “Salzburg Symphony No. 3” in F Major, K. 138
18 de agosto, terça-feira
Teatro Municipal de Nova Friburgo
As Quatro Estações de Vivaldi, com a Camerata do Festival – 20h30m
Solista: Daniel Guedes
Usina Cultural Energisa
19h — Quinteto Brisa Carioca
Oficina Escola de Artes
Concerto apARTE – 12h
programa:
F. MIGNONE - Festa na Bahia - 9 min.
W. A. MOZART - Serenade No. 13 “Eine kleine Nachtmusik” in G major, K. 525
19 de agosto, quarta-feira
Usina Cultural Energisa
Quarteto Assaz – 19h
Programa:
H. VILLA-LOBOS - Quarteto de Cordas No. 1
Souvenir de Florence, Op. 70 - solo de Daniel Guedes
Oficina Escola de Artes
Concerto apARTE – 12h
Programa:
R. STRAUSS - Metamorphosen
20 de agosto, quinta-feira
Usina Cultural Energisa
Fernanda Canaud, piano e Caio Márcio Santos, violão – 19h
programa:
Piano:
W.A.Mozart (270 Anos) - Sonata K.280 ( 3 movimentos)
Radamés Gnattali (120 Anos) - Prenda Minha / Vaidosa/ Moto Contínuo/ Pretensiosa/ Canhoto
Duo: Arranjos de Radamés Gnattali: Garoto - Gente Humilde / Desvairada
Violão:
Garoto (Aníbal Augusto sardinha) - Jorge do Fusa / Enigma
Duo: Ernesto Nazareth - Brejeiro /Coração que Sente / Odeon / Batuque
Oficina Escola de Artes
Concerto apARTE – 12h
programa:
R. SCHUMANN
Bilder aus Osten, Op. 66 (arr. by F. Hermann)
F. MENDELSSOHN
Sinfonia para Cordas No. 5 em si bemol maior
21 de agosto, sexta-feira
Usina Cultural Energisa
Marina Spoladore, Maico Lopes e Tiago Carneiro (trompete, trompa e piano) - 18h
Oficina Escola de Artes
Concerto apARTE– 12h
L. V. BEETHOVEN
Sinfonia No. 5 em dó menor, Op. 67 (arr. by C. F. Ebers)
SERVIÇO:
Usina Cultural Energisa
Praça Pres. Getúlio Vargas, 55 – Centro
Capacidade: 150 pessoas
Oficina Escola de Artes
Praça Pres. Getúlio Vargas
Capacidade: 90 pessoas
Teatro Municipal de Nova Friburgo
Praça do Suspiro
Capacidade: 564 lugares
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