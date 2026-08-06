Programação reúne grandes nomes da música clássica, como o Quarteto da GuanabarDivulgação Evento

Mais artigos de O Dia
O Dia
Entre os dias 14 e 21 de agosto, Nova Friburgo recebe mais uma edição do Festival Nova Friburgo Edição Inverno, com uma programação gratuita dedicada à música clássica. Ao longo de oito dias, o público poderá assistir a concertos sinfônicos, apresentações de música de câmara, recitais e uma ópera, em diferentes espaços culturais da cidade.
Nesta edição, o festival destaca a tradição de Nova Friburgo na música de concerto. Foi no município que Heitor Villa-Lobos apresentou algumas de suas primeiras obras, em 1915, e iniciou o ciclo de seus 17 quartetos de cordas, considerado um dos mais importantes da música brasileira.
Um dos destaques da programação é o Programa Educacional apARTE, desenvolvido em parceria com o Instituto Dell'Arte e a Universidade Mozarteum Salzburg, da Áustria. O projeto reúne jovens músicos de sete estados brasileiros, selecionados para bolsas integrais de estudo, que participam de uma intensa formação em música de câmara ao lado de artistas convidados.
Além dos concertos, o público poderá acompanhar gratuitamente os ensaios da orquestra e dos grupos de câmara a partir de 14 de agosto, na Oficina Escola de Artes. Durante o período serão preparadas obras de compositores como Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Richard Strauss, Vivaldi, Tchaikovsky e Villa-Lobos.
Programação reúne grandes nomes da música clássica
A programação reúne nomes de destaque da música clássica brasileira, como o Quarteto da Guanabara, Quarteto Assaz, Quarteto Villa-Lobos, Quinteto Brisa Carioca e a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Também será apresentada a ópera cômica A Serva Patroa, de Giovanni Battista Pergolesi, encenada pela Cia. Lírica Lívia Dias no Teatro Municipal.
O festival será encerrado em 21 de agosto com apresentações na Oficina Escola de Artes e na Usina Cultural Energisa. O ponto alto da programação será a execução da 5ª Sinfonia de Beethoven, um dos maiores clássicos da música erudita, apresentada em versão para conjunto de câmara.
O Festival Nova Friburgo Edição Inverno integra o calendário oficial de eventos do município e é realizado pelo Instituto Dell'Arte, com apresentação do Ministério da Cultura e da Águas de Nova Friburgo, por meio da Lei Rouanet, patrocínio da Energisa, além do apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Prefeitura de Nova Friburgo.


Festival de Nova Friburgo Edição Inverno
Programação Clássica
ENTRADA FRANCA

14 de agosto, sexta-feira
Oficina Escola de Artes
Ensaio da orquestra e grupos de câmara do apARTE Festival - de 14h às 16h e de 17h às 19h30m

15 de agosto, sábado
Usina Cultural Energisa
Quarteto da Guanabara e Fábio Presgrave – 18h
Programa:
F. Schubert - Quinteto de Cordas em Dó Maior, D. 956
G. F. Haendel - Arranjo para violino e violoncelo da Passacaglia (VI.Passacaille, Suíte para Cravo nº 7 em Sol menor, HWV 432
Oficina Escola de Arte
Ensaio da orquestra e grupos de câmara do apARTE Festival – de 10h às 12h30m; de 14h às 16h30m e de 17h às 19h
Orquestra Sinfônica de Barra Mansa – 16h

16 de agosto, domingo
Usina Cultural Energisa
Pianista Myrian Aubin e e Hyu-Kyung Jung, violino – 16h
Oficina Escola de Artes
Ensaio da Camerata do Festival – de 10h às 12h30m; de 14h às 16h30m e de 17h às 19h30m
Quarteto Villa-Lobos - 12h

17 de agosto, segunda-feira
Teatro Municipal de Nova Friburgo
Ópera A Serva Patroa de Pergolesi com a Cia. Lírica Lívia Dias – 20h
Oficina Escola de Artes
Ensaio da orquestra e grupos de câmara do apARTE Festival – de 9h às 11h30m; de 14h às 16h30m e de 17h às 19h30m
Concerto apARTE – 12h
programa:
W. A. MOZART
Divertimento “Salzburg Symphony No. 1” in D Major, K. 136
Divertimento “Salzburg Symphony No. 2” in B-Flat Major, K. 137
Divertimento “Salzburg Symphony No. 3” in F Major, K. 138

18 de agosto, terça-feira
Teatro Municipal de Nova Friburgo
As Quatro Estações de Vivaldi, com a Camerata do Festival – 20h30m
Solista: Daniel Guedes
Usina Cultural Energisa
19h — Quinteto Brisa Carioca
Oficina Escola de Artes
Concerto apARTE – 12h
programa:
F. MIGNONE - Festa na Bahia - 9 min.
W. A. MOZART - Serenade No. 13 “Eine kleine Nachtmusik” in G major, K. 525

19 de agosto, quarta-feira
Usina Cultural Energisa
Quarteto Assaz – 19h
Programa:
H. VILLA-LOBOS - Quarteto de Cordas No. 1
Souvenir de Florence, Op. 70 - solo de Daniel Guedes
Oficina Escola de Artes
Concerto apARTE – 12h
Programa:
R. STRAUSS - Metamorphosen

20 de agosto, quinta-feira
Usina Cultural Energisa
Fernanda Canaud, piano e Caio Márcio Santos, violão – 19h
programa:
Piano:
W.A.Mozart (270 Anos) - Sonata K.280 ( 3 movimentos)
Radamés Gnattali (120 Anos) - Prenda Minha / Vaidosa/ Moto Contínuo/ Pretensiosa/ Canhoto
Duo: Arranjos de Radamés Gnattali: Garoto - Gente Humilde / Desvairada
Violão:
Garoto (Aníbal Augusto sardinha) - Jorge do Fusa / Enigma
Duo: Ernesto Nazareth - Brejeiro /Coração que Sente / Odeon / Batuque

Oficina Escola de Artes
Concerto apARTE – 12h
programa:
R. SCHUMANN
Bilder aus Osten, Op. 66 (arr. by F. Hermann)
F. MENDELSSOHN
Sinfonia para Cordas No. 5 em si bemol maior

21 de agosto, sexta-feira
Usina Cultural Energisa
Marina Spoladore, Maico Lopes e Tiago Carneiro (trompete, trompa e piano) - 18h
Oficina Escola de Artes
Concerto apARTE– 12h
L. V. BEETHOVEN
Sinfonia No. 5 em dó menor, Op. 67 (arr. by C. F. Ebers)

SERVIÇO:
Usina Cultural Energisa
Praça Pres. Getúlio Vargas, 55 – Centro
Capacidade: 150 pessoas
Oficina Escola de Artes
Praça Pres. Getúlio Vargas
Capacidade: 90 pessoas
Teatro Municipal de Nova Friburgo
Praça do Suspiro
Capacidade: 564 lugares
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.