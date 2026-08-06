Programação reúne grandes nomes da música clássica, como o Quarteto da Guanabar - Divulgação Evento

Programação reúne grandes nomes da música clássica, como o Quarteto da GuanabarDivulgação Evento

Publicado 06/08/2026 07:00

Entre os dias 14 e 21 de agosto, Nova Friburgo recebe mais uma edição do Festival Nova Friburgo Edição Inverno, com uma programação gratuita dedicada à música clássica. Ao longo de oito dias, o público poderá assistir a concertos sinfônicos, apresentações de música de câmara, recitais e uma ópera, em diferentes espaços culturais da cidade.

Nesta edição, o festival destaca a tradição de Nova Friburgo na música de concerto. Foi no município que Heitor Villa-Lobos apresentou algumas de suas primeiras obras, em 1915, e iniciou o ciclo de seus 17 quartetos de cordas, considerado um dos mais importantes da música brasileira.

Um dos destaques da programação é o Programa Educacional apARTE, desenvolvido em parceria com o Instituto Dell'Arte e a Universidade Mozarteum Salzburg, da Áustria. O projeto reúne jovens músicos de sete estados brasileiros, selecionados para bolsas integrais de estudo, que participam de uma intensa formação em música de câmara ao lado de artistas convidados.

Além dos concertos, o público poderá acompanhar gratuitamente os ensaios da orquestra e dos grupos de câmara a partir de 14 de agosto, na Oficina Escola de Artes. Durante o período serão preparadas obras de compositores como Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Richard Strauss, Vivaldi, Tchaikovsky e Villa-Lobos.

Programação reúne grandes nomes da música clássica

A programação reúne nomes de destaque da música clássica brasileira, como o Quarteto da Guanabara, Quarteto Assaz, Quarteto Villa-Lobos, Quinteto Brisa Carioca e a Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. Também será apresentada a ópera cômica A Serva Patroa, de Giovanni Battista Pergolesi, encenada pela Cia. Lírica Lívia Dias no Teatro Municipal.

O festival será encerrado em 21 de agosto com apresentações na Oficina Escola de Artes e na Usina Cultural Energisa. O ponto alto da programação será a execução da 5ª Sinfonia de Beethoven, um dos maiores clássicos da música erudita, apresentada em versão para conjunto de câmara.

O Festival Nova Friburgo Edição Inverno integra o calendário oficial de eventos do município e é realizado pelo Instituto Dell'Arte, com apresentação do Ministério da Cultura e da Águas de Nova Friburgo, por meio da Lei Rouanet, patrocínio da Energisa, além do apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa e da Prefeitura de Nova Friburgo.





Festival de Nova Friburgo Edição Inverno

Programação Clássica

ENTRADA FRANCA



14 de agosto, sexta-feira

Oficina Escola de Artes

Ensaio da orquestra e grupos de câmara do apARTE Festival - de 14h às 16h e de 17h às 19h30m



15 de agosto, sábado

Usina Cultural Energisa

Quarteto da Guanabara e Fábio Presgrave – 18h

Programa:

F. Schubert - Quinteto de Cordas em Dó Maior, D. 956

G. F. Haendel - Arranjo para violino e violoncelo da Passacaglia (VI.Passacaille, Suíte para Cravo nº 7 em Sol menor, HWV 432

Oficina Escola de Arte

Ensaio da orquestra e grupos de câmara do apARTE Festival – de 10h às 12h30m; de 14h às 16h30m e de 17h às 19h

Orquestra Sinfônica de Barra Mansa – 16h



16 de agosto, domingo

Usina Cultural Energisa

Pianista Myrian Aubin e e Hyu-Kyung Jung, violino – 16h

Oficina Escola de Artes

Ensaio da Camerata do Festival – de 10h às 12h30m; de 14h às 16h30m e de 17h às 19h30m

Quarteto Villa-Lobos - 12h



17 de agosto, segunda-feira

Teatro Municipal de Nova Friburgo

Ópera A Serva Patroa de Pergolesi com a Cia. Lírica Lívia Dias – 20h

Oficina Escola de Artes

Ensaio da orquestra e grupos de câmara do apARTE Festival – de 9h às 11h30m; de 14h às 16h30m e de 17h às 19h30m

Concerto apARTE – 12h

programa:

W. A. MOZART

Divertimento “Salzburg Symphony No. 1” in D Major, K. 136

Divertimento “Salzburg Symphony No. 2” in B-Flat Major, K. 137

Divertimento “Salzburg Symphony No. 3” in F Major, K. 138



18 de agosto, terça-feira

Teatro Municipal de Nova Friburgo

As Quatro Estações de Vivaldi, com a Camerata do Festival – 20h30m

Solista: Daniel Guedes

Usina Cultural Energisa

19h — Quinteto Brisa Carioca

Oficina Escola de Artes

Concerto apARTE – 12h

programa:

F. MIGNONE - Festa na Bahia - 9 min.

W. A. MOZART - Serenade No. 13 “Eine kleine Nachtmusik” in G major, K. 525



19 de agosto, quarta-feira

Usina Cultural Energisa

Quarteto Assaz – 19h

Programa:

H. VILLA-LOBOS - Quarteto de Cordas No. 1

Souvenir de Florence, Op. 70 - solo de Daniel Guedes

Oficina Escola de Artes

Concerto apARTE – 12h

Programa:

R. STRAUSS - Metamorphosen



20 de agosto, quinta-feira

Usina Cultural Energisa

Fernanda Canaud, piano e Caio Márcio Santos, violão – 19h

programa:

Piano:

W.A.Mozart (270 Anos) - Sonata K.280 ( 3 movimentos)

Radamés Gnattali (120 Anos) - Prenda Minha / Vaidosa/ Moto Contínuo/ Pretensiosa/ Canhoto

Duo: Arranjos de Radamés Gnattali: Garoto - Gente Humilde / Desvairada

Violão:

Garoto (Aníbal Augusto sardinha) - Jorge do Fusa / Enigma

Duo: Ernesto Nazareth - Brejeiro /Coração que Sente / Odeon / Batuque



Oficina Escola de Artes

Concerto apARTE – 12h

programa:

R. SCHUMANN

Bilder aus Osten, Op. 66 (arr. by F. Hermann)

F. MENDELSSOHN

Sinfonia para Cordas No. 5 em si bemol maior



21 de agosto, sexta-feira

Usina Cultural Energisa

Marina Spoladore, Maico Lopes e Tiago Carneiro (trompete, trompa e piano) - 18h

Oficina Escola de Artes

Concerto apARTE– 12h

L. V. BEETHOVEN

Sinfonia No. 5 em dó menor, Op. 67 (arr. by C. F. Ebers)



SERVIÇO:

Usina Cultural Energisa

Praça Pres. Getúlio Vargas, 55 – Centro

Capacidade: 150 pessoas

Oficina Escola de Artes

Praça Pres. Getúlio Vargas

Capacidade: 90 pessoas

Teatro Municipal de Nova Friburgo

Praça do Suspiro

Capacidade: 564 lugares