Foram retirados de circulação 40.073 gramas de cocaína e 8.250 gramas de maconhaReprodução FB BPM
11º BPM apreende 48 kg de drogas e dá prejuízo de R$ 872 mil ao tráfico
Balanço de julho registra 98 presos, 25 menores apreendidos e 10 armas retiradas de circulação em nove municípios da região
Suspeito de homicídio em Carmo é preso em Nova Friburgo
Investigado é apontado como um dos envolvidos em um homicídio registrado no distrito de Córrego da Prata
Festival de Inverno terá oito dias de música clássica em Friburgo
Concertos, ópera e recitais gratuitos acontecem de 14 a 21 de agosto em diversos espaços culturais da cidade
Novo incêndio atinge mata em Nova Friburgo após fogo na Caledônia
Chamas entre Vila Amélia e Country Clube mobilizaram bombeiros nesta terça-feira (4), dias após incêndio destruir 33 hectares no Parque dos Três Picos
12ª edição do LumiAR-TE terá quatro dias de arte e cultura
Evento gratuito reúne mais de 30 atrações entre os dias 14 e 17 de agosto, em Lumiar e São Pedro da Serra, com música, literatura, teatro, cinema, oficinas e exposições.
Amanda Amado leva espetáculo gratuito "Amado Djavan" a Nova Friburgo
Artista apresenta releituras dos grandes sucessos e de canções menos conhecidas do compositor alagoano, levando sua música para o universo do samba e do pagode
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.