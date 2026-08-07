Foram retirados de circulação 40.073 gramas de cocaína e 8.250 gramas de maconha - Reprodução FB BPM

Foram retirados de circulação 40.073 gramas de cocaína e 8.250 gramas de maconhaReprodução FB BPM

Publicado 07/08/2026 11:43

O 11º Batalhão de Polícia Militar (11º BPM), responsável pelo policiamento ostensivo de Nova Friburgo e outros oito municípios da Região Centro-Norte Fluminense, divulgou o balanço operacional referente ao mês de julho. Entre os principais resultados está a apreensão de mais de 48 quilos de entorpecentes, volume que representa um prejuízo estimado em R$ 872 mil para o tráfico de drogas.

De acordo com os dados divulgados pela corporação, foram retirados de circulação 40.073 gramas de cocaína e 8.250 gramas de maconha, totalizando cerca de 48,3 quilos de drogas apreendidas durante operações realizadas ao longo do mês.

O levantamento também aponta a prisão de 98 adultos e a apreensão de 25 adolescentes envolvidos em diferentes ocorrências policiais. Além disso, os militares recolheram 10 armas de fogo, reforçando as ações de combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região.

Segundo a Polícia Militar, o balanço reflete as operações de patrulhamento, abordagens, cumprimento de mandados e ações de repressão ao tráfico de drogas desenvolvidas ao longo de julho. A corporação destacou que as operações continuarão sendo intensificadas nos municípios atendidos pelo batalhão.