O motorista de um dos veículos envolvidos foi socorrido e levado para o Hospital Raul Sertã.Reprodução Ecoserrano

Mais artigos de Jannaina Costa
Jannaina Costa
Um engavetamento envolvendo dois carros e um caminhão deixou uma pessoa ferida e provocou congestionamento na tarde desta segunda-feira (10), na Alameda Barão de Nova Friburgo, no bairro Olaria, em Nova Friburgo.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O motorista de um dos veículos envolvidos foi socorrido e levado para o Hospital Raul Sertã.
Após o acidente, o trânsito precisou ser interrompido inicialmente, causando lentidão na região. Depois do atendimento, a via foi parcialmente liberada e o fluxo passou a funcionar em uma faixa, permitindo a retomada gradual do trânsito.
As circunstâncias que provocaram o engavetamento não haviam sido informadas até a publicação da ocorrência
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.