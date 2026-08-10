O motorista de um dos veículos envolvidos foi socorrido e levado para o Hospital Raul Sertã.Reprodução Ecoserrano
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Acidente aconteceu em Olaria e provocou congestionamento na Alameda Barão de Nova Friburgo
PM apreende drogas e prende suspeito ligado ao CV em Nova Friburgo
Ação aconteceu no Santa Bernadete, em São Geraldo; crack, cocaína, maconha e dinheiro foram apreendidos
Sincomércio e Sesc RJ enttegam doações do público do Festival de Inverno
Sete toneladas foram entregues a 17 Instituições de Nova Friburgo e região cadastradas no Mesa Brasil
11º BPM apreende 48 kg de drogas e dá prejuízo de R$ 872 mil ao tráfico
Balanço de julho registra 98 presos, 25 menores apreendidos e 10 armas retiradas de circulação em nove municípios da região
Suspeito de homicídio em Carmo é preso em Nova Friburgo
Investigado é apontado como um dos envolvidos em um homicídio registrado no distrito de Córrego da Prata
Festival de Inverno terá oito dias de música clássica em Friburgo
Concertos, ópera e recitais gratuitos acontecem de 14 a 21 de agosto em diversos espaços culturais da cidade
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