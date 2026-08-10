O motorista de um dos veículos envolvidos foi socorrido e levado para o Hospital Raul Sertã. - Reprodução Ecoserrano

O motorista de um dos veículos envolvidos foi socorrido e levado para o Hospital Raul Sertã.Reprodução Ecoserrano

Publicado 10/08/2026 20:02

Um engavetamento envolvendo dois carros e um caminhão deixou uma pessoa ferida e provocou congestionamento na tarde desta segunda-feira (10), na Alameda Barão de Nova Friburgo, no bairro Olaria, em Nova Friburgo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O motorista de um dos veículos envolvidos foi socorrido e levado para o Hospital Raul Sertã. Após o acidente, o trânsito precisou ser interrompido inicialmente, causando lentidão na região. Depois do atendimento, a via foi parcialmente liberada e o fluxo passou a funcionar em uma faixa, permitindo a retomada gradual do trânsito. As circunstâncias que provocaram o engavetamento não haviam sido informadas até a publicação da ocorrência

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