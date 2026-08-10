De acordo com a PM, o dinheiro seria proveniente da comercialização das drogas - Divulgação PM

De acordo com a PM, o dinheiro seria proveniente da comercialização das drogasDivulgação PM

Publicado 10/08/2026 19:39

Policiais do 11º BPM prenderam em flagrante, neste fim de semana, um homem apontado pela polícia como integrante do Comando Vermelho durante uma ação no bairro Santa Bernadete, em São Geraldo, em Nova Friburgo. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado com uma carga de entorpecentes composta por crack, cocaína e maconha. Os agentes também apreenderam uma quantia em dinheiro trocado. De acordo com a PM, o dinheiro seria proveniente da comercialização das drogas. O homem foi detido e encaminhado para a 151ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça. O material apreendido foi encaminhado para a perícia técnica da Polícia Civil. A ocorrência integra as ações de combate ao tráfico de drogas realizadas pelo 11º BPM em Nova Friburgo.

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