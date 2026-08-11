Comércio de Nova Friburgo não abrirá na próxima segunda-feira devido ao feriado do Dia do Comerciário - Divulgação

Comércio de Nova Friburgo não abrirá na próxima segunda-feira devido ao feriado do Dia do ComerciárioDivulgação

Publicado 11/08/2026 17:19

O comércio de Nova Friburgo e de municípios da região não terá expediente na próxima segunda-feira (17), em razão do feriado pelo Dia do Comerciário. A data está prevista na cláusula 34ª da convenção coletiva firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista de Nova Friburgo (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio.

De acordo com o Sincomércio, não há autorização para que as empresas do setor funcionem na data. Embora a convenção coletiva permita a abertura do comércio em praticamente todos os demais feriados, mediante termo de adesão, essa possibilidade não se aplica ao Dia do Comerciário.

A data é estabelecida pela convenção coletiva para a terceira segunda-feira de agosto.

O presidente do Sincomércio e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Braulio Rezende, orienta os consumidores a anteciparem as compras.

“Nosso acordo com o Sindicato dos Empregados possibilita abertura do comércio em praticamente todos os feriados do ano, mediante assinatura de termo de adesão, que, no entanto, não vigora no dia consagrado aos comerciários”, explica.

Além de Nova Friburgo, a regra vale para os municípios que estão na área de atuação do Sincomércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro.

