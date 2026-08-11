Comércio de Nova Friburgo não abrirá na próxima segunda-feira devido ao feriado do Dia do ComerciárioDivulgação
Dia do Comerciário: comércio fecha dia 17 de agosto em Nova Friburgo
Feriado vale também para outros 10 municípios abrangidos pela convenção coletiva da categoria
Sebrae tem programação gratuita para empreendedores em Nova Friburgo
Atividades abordam vendas nas redes sociais, TikTok, algoritmos e mudanças no mercado de trabalho
Engavetamento entre dois carros e caminhão deixa ferido em Friburgo
Acidente aconteceu em Olaria e provocou congestionamento na Alameda Barão de Nova Friburgo
PM apreende drogas e prende suspeito ligado ao CV em Nova Friburgo
Ação aconteceu no Santa Bernadete, em São Geraldo; crack, cocaína, maconha e dinheiro foram apreendidos
Sincomércio e Sesc RJ enttegam doações do público do Festival de Inverno
Sete toneladas foram entregues a 17 Instituições de Nova Friburgo e região cadastradas no Mesa Brasil
11º BPM apreende 48 kg de drogas e dá prejuízo de R$ 872 mil ao tráfico
Balanço de julho registra 98 presos, 25 menores apreendidos e 10 armas retiradas de circulação em nove municípios da região
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.