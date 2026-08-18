A demolição da ponte antiga ocorreu em setembro de 2025 para ampliar a vazão do córrego, mas a reconstrução definitiva sofreu paralisações e ainda não foi concluídaNF em Foco
A intervenção ocorreu depois de reclamações sobre as condições da passagem. Usuários relataram rachaduras, pontos de precariedade e a circulação de veículos pesados, apesar de a estrutura ter sido criada inicialmente para atender ao tráfego de veículos leves. Durante a manutenção, agentes de trânsito permaneceram no local para orientar os motoristas.
Problema que já dura quase um ano
A situação começou em setembro de 2025, quando a antiga ponte foi retirada para dar lugar a uma nova estrutura de concreto. A obra, de responsabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), integra intervenções no Córrego Dantas para ampliar a vazão e reduzir os riscos de alagamentos em períodos de chuva forte.
Na época, a previsão divulgada era de aproximadamente 125 dias de intervenção, com conclusão esperada para o início de 2026. O prazo não foi cumprido. Em outubro do ano passado, moradores e comerciantes já reclamavam da paralisação dos trabalhos e dos impactos da interdição sobre o comércio e a mobilidade no distrito.
Para garantir a passagem, foi construída uma ponte provisória de madeira. A estrutura passou por dificuldades até ser liberada para veículos leves, em novembro de 2025. O acesso chegou a envolver uma disputa judicial para permitir a demolição parcial do muro de uma residência no trajeto.
E quando chega a ponte definitiva?
Quase um ano depois do início da intervenção, a população continua dependendo da estrutura provisória. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, ainda não há uma nova data pública definida pelo Inea para a instalação da ponte permanente.
O que deveria ser uma solução emergencial acabou se prolongando e agora também exige manutenção. Para quem vive ou trabalha na região, permanece a expectativa por uma solução definitiva para um problema que começou com a promessa de uma obra de pouco mais de quatro meses.
A Prefeitura informou que a manutenção realizada nesta segunda-feira contou com sinalização e orientação de agentes de trânsito. A responsabilidade pela obra da nova ponte, porém, é do Inea.
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