Nova Friburgo tem 155.258 eleitores aptos a votar - Senado Federal

Nova Friburgo tem 155.258 eleitores aptos a votarSenado Federal

Publicado 17/08/2026 11:00

Eleitores de Nova Friburgo terão atendimento da Justiça Eleitoral aos fins de semana durante o período que antecede as eleições de 2026. A 26ª Zona Eleitoral, que atende o município, está entre as unidades incluídas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) na escala de plantões de agosto.

O atendimento começou neste fim de semana e será realizado das 14h às 19h, aos sábados, domingos e feriados. De acordo com o TRE-RJ, a medida integra o funcionamento especial adotado durante o período eleitoral e está previsto até 9 de novembro.

Em Nova Friburgo, que tem 155.258 eleitores aptos a votar, a 26ª Zona Eleitoral funciona na Praça Getúlio Vargas, 89/97, no antigo Fórum, no Centro. O mesmo endereço também abriga a 222ª Zona Eleitoral.

Atendimento também pelo WhatsApp

A Justiça Eleitoral também disponibiliza atendimento pelo WhatsApp, que funciona 24 horas por dia. O serviço pode ser utilizado para esclarecimento de dúvidas relacionadas ao processo eleitoral pelo número (21) 3436-9000.

O Disque TRE-RJ, atualmente disponível de segunda a sexta-feira, das 11h às 19h, também passará a funcionar aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 19h, a partir de 5 de setembro.

Eleições acontecem em outubro

O primeiro turno das eleições gerais de 2026 será realizado em 4 de outubro. Os eleitores escolherão presidente da República, governador, dois senadores, deputado federal e deputado estadual. Caso seja necessário segundo turno, a votação está marcada para 25 de outubro.

O TRE-RJ informa que o prazo para novos títulos, alterações cadastrais e outras mudanças no cadastro eleitoral terminou em 6 de maio. Neste momento, o atendimento da Justiça Eleitoral também serve para esclarecer dúvidas e orientar o eleitor durante a preparação para a votação.

Além de Nova Friburgo, outras cidades da Região Serrana estão na programação de plantões de agosto, entre elas Petrópolis, Teresópolis, Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Sumidouro e São Sebastião do Alto. A escala faz parte de uma programação que abrange dezenas de zonas eleitorais em todo o estado.