Evento será realizado no Circuito das Flores - Visite Nova Friburgo

Evento será realizado no Circuito das FloresVisite Nova Friburgo

Publicado 14/08/2026 15:17

Nova Friburgo recebe, neste domingo (16), o 2º Encontro Estadual das Associações de Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, iniciativa que reunirá profissionais de diferentes regiões fluminenses para discutir os desafios e as oportunidades do setor. A programação será realizada no Circuito das Flores, em Vargem Alta, e deve reunir mais de 350 profissionais.

Promovido pela Federação das Associações de Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (FAGTUR-RJ), o encontro terá como foco a integração entre as entidades, a troca de experiências, a qualificação profissional e o fortalecimento da representação dos guias de turismo.

Para o presidente da FAGTUR-RJ, Alberto Matrilhas, "a aproximação entre as associações é importante para ampliar o diálogo e levar as principais demandas da categoria aos órgãos responsáveis pelas políticas públicas do setor".

O evento também pretende destacar a importância dos guias para o desenvolvimento dos destinos turísticos. Além de acompanharem visitantes, esses profissionais contribuem para a divulgação dos atrativos, a construção de experiências e a movimentação de diferentes segmentos da economia.

A escolha de Nova Friburgo como sede também coloca os atrativos da cidade no centro das discussões. O presidente da Associação de Guias de Turismo de Nova Friburgo (ASCIGTUR), Júlio Henriques, avalia que a presença de profissionais de outras regiões pode contribuir para ampliar a divulgação do município e estimular a formação de novos roteiros e grupos turísticos.

A expectativa é que a movimentação gerada pelo encontro alcance também hotéis, restaurantes, comércio e empresas ligadas à cadeia turística.

Programação

O credenciamento dos participantes começa às 9h, com abertura prevista para 10h30. A programação inclui painéis, roda de conversa, almoço, tour pelo Circuito das Flores e happy hour.

2º Encontro Estadual das Associações de Guias de Turismo do Estado do Rio de Janeiro

Data: domingo, 16 de agosto

Local: Circuito das Flores, Vargem Alta, Nova Friburgo

Credenciamento: 9h

Abertura: 10h30

Realização: FAGTUR-RJ

Informações e inscrições: (21) 98897-4586