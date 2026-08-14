Evento será realizado no Circuito das FloresVisite Nova Friburgo
Local: Circuito das Flores, Vargem Alta, Nova Friburgo
Credenciamento: 9h
Abertura: 10h30
Realização: FAGTUR-RJ
Informações e inscrições: (21) 98897-4586
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