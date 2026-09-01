A abertura fica condicionada à homologação, em ambos os sindicatos, de termo de adesão à convenção coletiva da categoria - Reprodução Google

A abertura fica condicionada à homologação, em ambos os sindicatos, de termo de adesão à convenção coletiva da categoriaReprodução Google

Publicado 01/09/2026 17:14

Graças a acordo celebrado entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio, as lojas de Nova Friburgo e municípios vizinhos ganharam autorização para funcionar no feriado de 7 de setembro, Independência do Brasil, que cairá na próxima segunda-feira. A abertura fica condicionada à homologação, em ambos os sindicatos, de termo de adesão à convenção coletiva da categoria.

Braulio Rezende, presidente do Sincomércio, lembra que o termo de adesão visa a regulamentar o expediente do setor em ocasiões especiais, além de assegurar os direitos trabalhistas dos comerciários.

“Validando o termo, as empresas reforçam seu compromisso com as normas previstas no instrumento coletivo para proteção dos empregados do comércio. O processo, rápido e simples, deve ocorrer nos dois sindicatos, patronal e laboral. Sendo facultativo, deixa para cada empresário a decisão sobre a melhor opção para o seu negócio”, ressalta.

O presidente do Sincomércio acredita que o funcionamento das lojas em feriados atende às necessidades dos consumidores e contribui para incrementar o desempenho do varejo, notadamente em fins de semana prolongados, quando Nova Friburgo recebe muitos visitantes.

“A liberação ajuda a elevar as vendas, movimentar a economia do município e o turismo local. Nos feriadões, o comércio de portas abertas se torna mais um importante atrativo da nossa cidade”, acrescenta Braulio, também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Ainda neste ano, a convenção coletiva do comércio permite funcionamento das lojas, sempre mediante assinatura de termo de adesão, nos feriados de 12 de outubro, em homenagem à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil; 2 de novembro, Finados; 15 de novembro, Proclamação da República; e 20 de novembro, Dia da Consciência Negra.

Encontram-se na área de abrangência do Sincomércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio, e seguem igualmente a convenção coletiva de Nova Friburgo, os municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro.

