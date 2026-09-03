Entidade também participa do comitê gestor do G50+, ao lado de Salvador e FlorianópolisA Voz da Serra
Dentro desse sistema, a CACB selecionou 50 associações consideradas as mais representativas do Brasil para compor o G50+. A ACIANF está entre elas. Do grupo, apenas 23 associações não representam capitais de estado, o que evidencia o peso de Nova Friburgo nessa seleção. Além de integrante, a ACIANF também compõe o comitê gestor do G50+, ao lado das associações comerciais de Florianópolis e Salvador, responsável pela condução das pautas e direcionamentos do grupo.
O G50+ tem dois papéis centrais. O primeiro é garantir um discurso coeso entre as associações comerciais do país, levando esse alinhamento até a ponta, ao empresário associado em cada cidade. O segundo é político: o grupo funciona como uma voz única nas discussões que afetam o setor produtivo, levando demandas do empresariado aos parlamentares em Brasília. Essa articulação é sustentada pela relação da CACB com o Congresso Nacional, especialmente por meio do presidente da confederação, Alfredo Cotait.
Por meio do G50+, associações como a ACIANF já discutiram e avançaram em pautas relevantes para o setor produtivo. Um exemplo é a Lei de Liberdade Econômica, hoje implementada em Nova Friburgo. Mais recentemente, no dia 20 de agosto, o grupo se reuniu para tratar da reforma tributária e dos próximos passos do poder público em relação ao período pré-eleitoral, discutindo o cenário político-legislativo e seus impactos para o setor produtivo. Esse é também um dos papéis que a presença da ACIANF no G50+ cumpre para Nova Friburgo e para o Rio de Janeiro: a possibilidade de levar pautas e demandas do estado diretamente para Brasília, por meio de uma articulação que a entidade não teria isoladamente.
O G50+ realiza reuniões mensais para alinhar essas pautas entre as associações Além disso, promove periodicamente os Encontros do Associativismo, que já tiveram quatro edições: em Salvador, Santos, Rio de Janeiro e Florianópolis. Os encontros reúnem presidentes e diretorias das associações comerciais, representantes das federações e da confederação, entidades representativas do setor produtivo e figuras políticas relevantes. A ACIANF esteve presente nas quatro edições.
"A presença da ACIANF no G50+ agrega um valor muito forte, porque diz da nossa importância e da nossa responsabilidade. O objetivo das reuniões do G50+ é replicar esse movimento do fortalecimento do empresariado. Hoje nós não podemos ser apenas empreendedores, nós precisamos ser líderes, aqueles que podem disseminar esse movimento nacional do associativismo", afirma o presidente da ACIANF, Roosevelt Concy.
Para Rogério Branco, CEO da Gênesis Empreendimentos, empresa recém-associada à ACIANF, a decisão de fazer parte da entidade levou em conta a relevância de sua atuação na defesa e no fortalecimento do setor produtivo.
ACIANF entre as 50 associações comerciais mais representativas do Brasil
Credibilidade e representatividade fortalecem entidade e atraem novos associados
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