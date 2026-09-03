Entidade também participa do comitê gestor do G50+, ao lado de Salvador e Florianópolis - A Voz da Serra

Entidade também participa do comitê gestor do G50+, ao lado de Salvador e FlorianópolisA Voz da Serra

Publicado 03/09/2026 17:12





Dentro desse sistema, a CACB selecionou 50 associações consideradas as mais representativas do Brasil para compor o G50+. A ACIANF está entre elas. Do grupo, apenas 23 associações não representam capitais de estado, o que evidencia o peso de Nova Friburgo nessa seleção. Além de integrante, a ACIANF também compõe o comitê gestor do G50+, ao lado das associações comerciais de Florianópolis e Salvador, responsável pela condução das pautas e direcionamentos do grupo.



O G50+ tem dois papéis centrais. O primeiro é garantir um discurso coeso entre as associações comerciais do país, levando esse alinhamento até a ponta, ao empresário associado em cada cidade. O segundo é político: o grupo funciona como uma voz única nas discussões que afetam o setor produtivo, levando demandas do empresariado aos parlamentares em Brasília. Essa articulação é sustentada pela relação da CACB com o Congresso Nacional, especialmente por meio do presidente da confederação, Alfredo Cotait.



Por meio do G50+, associações como a ACIANF já discutiram e avançaram em pautas relevantes para o setor produtivo. Um exemplo é a Lei de Liberdade Econômica, hoje implementada em Nova Friburgo. Mais recentemente, no dia 20 de agosto, o grupo se reuniu para tratar da reforma tributária e dos próximos passos do poder público em relação ao período pré-eleitoral, discutindo o cenário político-legislativo e seus impactos para o setor produtivo. Esse é também um dos papéis que a presença da ACIANF no G50+ cumpre para Nova Friburgo e para o Rio de Janeiro: a possibilidade de levar pautas e demandas do estado diretamente para Brasília, por meio de uma articulação que a entidade não teria isoladamente.



O G50+ realiza reuniões mensais para alinhar essas pautas entre as associações Além disso, promove periodicamente os Encontros do Associativismo, que já tiveram quatro edições: em Salvador, Santos, Rio de Janeiro e Florianópolis. Os encontros reúnem presidentes e diretorias das associações comerciais, representantes das federações e da confederação, entidades representativas do setor produtivo e figuras políticas relevantes. A ACIANF esteve presente nas quatro edições.



"A presença da ACIANF no G50+ agrega um valor muito forte, porque diz da nossa importância e da nossa responsabilidade. O objetivo das reuniões do G50+ é replicar esse movimento do fortalecimento do empresariado. Hoje nós não podemos ser apenas empreendedores, nós precisamos ser líderes, aqueles que podem disseminar esse movimento nacional do associativismo", afirma o presidente da ACIANF, Roosevelt Concy.



Para Rogério Branco, CEO da Gênesis Empreendimentos, empresa recém-associada à ACIANF, a decisão de fazer parte da entidade levou em conta a relevância de sua atuação na defesa e no fortalecimento do setor produtivo. Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF) faz parte do sistema associativista brasileiro, estrutura que reúne mais de 2.300 associações comerciais no país. Acima dessas associações estão as federações estaduais, entre elas a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Rio de Janeiro (FACERJ), à qual a ACIANF é filiada. No topo dessa estrutura está a Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil (CACB), entidade nacional que representa todas as associações e federações do país.Dentro desse sistema, a CACB selecionou 50 associações consideradas as mais representativas do Brasil para compor o G50+. A ACIANF está entre elas. Do grupo, apenas 23 associações não representam capitais de estado, o que evidencia o peso de Nova Friburgo nessa seleção. Além de integrante, a ACIANF também compõe o comitê gestor do G50+, ao lado das associações comerciais de Florianópolis e Salvador, responsável pela condução das pautas e direcionamentos do grupo.O G50+ tem dois papéis centrais. O primeiro é garantir um discurso coeso entre as associações comerciais do país, levando esse alinhamento até a ponta, ao empresário associado em cada cidade. O segundo é político: o grupo funciona como uma voz única nas discussões que afetam o setor produtivo, levando demandas do empresariado aos parlamentares em Brasília. Essa articulação é sustentada pela relação da CACB com o Congresso Nacional, especialmente por meio do presidente da confederação, Alfredo Cotait.Por meio do G50+, associações como a ACIANF já discutiram e avançaram em pautas relevantes para o setor produtivo. Um exemplo é a Lei de Liberdade Econômica, hoje implementada em Nova Friburgo. Mais recentemente, no dia 20 de agosto, o grupo se reuniu para tratar da reforma tributária e dos próximos passos do poder público em relação ao período pré-eleitoral, discutindo o cenário político-legislativo e seus impactos para o setor produtivo. Esse é também um dos papéis que a presença da ACIANF no G50+ cumpre para Nova Friburgo e para o Rio de Janeiro: a possibilidade de levar pautas e demandas do estado diretamente para Brasília, por meio de uma articulação que a entidade não teria isoladamente.O G50+ realiza reuniões mensais para alinhar essas pautas entre as associações Além disso, promove periodicamente os Encontros do Associativismo, que já tiveram quatro edições: em Salvador, Santos, Rio de Janeiro e Florianópolis. Os encontros reúnem presidentes e diretorias das associações comerciais, representantes das federações e da confederação, entidades representativas do setor produtivo e figuras políticas relevantes. A ACIANF esteve presente nas quatro edições."A presença da ACIANF no G50+ agrega um valor muito forte, porque diz da nossa importância e da nossa responsabilidade. O objetivo das reuniões do G50+ é replicar esse movimento do fortalecimento do empresariado. Hoje nós não podemos ser apenas empreendedores, nós precisamos ser líderes, aqueles que podem disseminar esse movimento nacional do associativismo", afirma o presidente da ACIANF, Roosevelt Concy.Para Rogério Branco, CEO da Gênesis Empreendimentos, empresa recém-associada à ACIANF, a decisão de fazer parte da entidade levou em conta a relevância de sua atuação na defesa e no fortalecimento do setor produtivo. “É muito significativo ver uma associação do interior com tamanha representatividade, participando do G50+ e tendo a possibilidade de levar as demandas dos empresários da região para uma discussão que chega até Brasília. Acredito que o empresário precisa participar dessas construções, porque muitas das decisões que impactam nossos negócios e nossas cidades são resultado da capacidade de articulação do setor produtivo. Por isso, vejo na ACIANF uma entidade com a qual a Gênesis pode contribuir, mas também aprender, trocar experiências e ampliar sua participação nesse movimento”, comenta Rogério.





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