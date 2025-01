Governador Cláudio Castro em visita ao futuro Hospital Estadual do Câncer em Nova Friburgo - Philippe Lima

Governador Cláudio Castro em visita ao futuro Hospital Estadual do Câncer em Nova FriburgoPhilippe Lima

Publicado 20/01/2025 13:53

O governador Cláudio Castro e a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello, visitaram, neste domingo (19), as obras de construção do futuro Hospital Estadual de Oncologia, em Nova Friburgo. A unidade é uma demanda antiga dos moradores do município e das cidades vizinhas, que precisavam se deslocar para a capital ou outras regiões do estado para tratamento oncológico. As obras, que estão 90% concluídas, representam um investimento de cerca de R$ 75 milhões do governo do estado.



O hospital terá perfil assistencial de atendimento a pacientes oncológicos adultos. Contará com 48 leitos de enfermaria, 10 de terapia intensiva, um centro cirúrgico com cinco salas, um moderno centro de imagem – com ressonância magnética, tomógrafo, mamógrafo, aparelhos de raio X e de ultrassonografia – além de radioterapia.

O governador Cláudio Castro ressaltou que a unidade atenderá não apenas aos friburguenses, mas a pacientes de todas as cidades da Região Serrana.



"Ampliar e facilitar o acesso ao tratamento de câncer é uma das nossas prioridades e compromissos com a população fluminense. Esta é uma obra que estava há dez anos parada e que está se tornando realidade. Um hospital de alta complexidade e tecnologia de ponta, que estará pronto e em funcionamento ainda este ano", disse Castro.



Para prestação de assistência ao paciente, estão previstos ainda os serviços de diagnóstico, cirurgia oncológica, oncologia clínica, medidas de suporte, reabilitação, cuidados paliativos, uma central de quimioterapia, além de diversos consultórios e um laboratório para análises clínicas.

A secretária Claudia Mello destacou que o grande benefício com a construção desse hospital é a descentralização do atendimento oncológico da Região Metropolitana, onde ficam concentradas as maiores e mais importantes unidades de tratamento do câncer do Estado do Rio.



"Os pacientes que residem nas regiões mais distantes do estado não precisarão mais se deslocar para a capital para poder realizar um tratamento tão delicado. Sem dúvidas, esta será uma unidade que vai salvar muitas vidas, não apenas da Região Serrana, mas de todo o Estado do Rio de Janeiro. É um importante investimento em saúde, que vai oferecer atendimento especializado num ambiente humanizado", afirmou a secretária.



Além da infraestrutura, atendimento e equipamentos especializados, os futuros pacientes também contarão com um ambiente humanizado nas instalações internas, o que irá contribuir para o bem-estar durante a permanência na unidade. Além disso, o hospital está localizado numa área rodeada de verde. Várias enfermarias e quartos do setor de tratamento intensivo têm janelas voltadas para uma paisagem privilegiada, o que poderá ajudar a dar mais tranquilidade e amenizar os momentos difíceis de uma internação por doença oncológica.





Compromisso também com a saúde ambiental



Ainda em Nova Friburgo, Cláudio Castro, acompanhado do secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, visitou as obras do Limpa Rio no bairro Jardim Califórnia. A vistoria se estendeu às obras complementares de controle de inundação, drenagem e recuperação ambiental do Córrego D’antas, que contam com investimentos de R$ 40 milhões e estão com um percentual de 68% executado.



Durante a visita, o governador anunciou que o município receberá o Limpa Rio Margens, programa do INEA que promove a reestruturação e construção de espaços públicos próximos a rios.