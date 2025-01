Prefeito com nova equipe de secretários - PMNF

Prefeito com nova equipe de secretáriosPMNF

Publicado 06/01/2025 14:15

O prefeito reeleito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (PL), e o vice-prefeito, Rodrigo Ascoly (MDB), tomaram posse do segundo mandato na última quarta-feira (1º) durante solenidade realizada no Teatro Municipal Laercio Rangel Ventura, no centro da cidade. A nova gestão de Maycon conta com mudanças no secretariado. Confira a lista dos escolhidos para compor o governo:

• Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural – Adelso Cordeiro Rapozo



• Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude – Yuri Felisberto Guimarães Bezerra

• Secretaria Municipal da Casa Civil – Marcelo da Silva Pereira

• Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Prossionalizante e Superior – Walter José

Fernandes de Oliveira



• Secretaria Municipal de Cultura – Daniel Figueira de Assis

• Secretaria Municipal de Defesa Civil – Evi Gomes da Silva

• Secretaria Municipal de Educação – Caroline Moura Klein



• Secretaria Municipal de Esportes e Lazer – João Victor de Carvalho Duarte



• Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Gestão – Patrick de

Azevedo Risso



• Secretaria Municipal de Gabinete – Mayra Martins

• Secretaria Municipal de Governo – Rodrigo Jardim Ascoly



• Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística – Aline Oliveira de Bustamante



• Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – Andrea Duque

Estrada Ribeiro Azevedo



• Secretaria Municipal de Obras – Bernardo Coelho Verly Secretaria Municipal de Ordem e Mobilidade Urbana – Luiz Filipe Iaggi Laginestra



• Secretaria Municipal de Políticas Sobre Drogas – Antônio José Fagundes Leal



• Secretaria Municipal de Saúde – Gabriel Costa Wenderroschy



• Secretaria Municipal de Serviços Públicos – José Sebastião Rabello



• Secretaria Municipal de Turismo e Marketing da Cidade – Renan da Silva Alves



• Controladoria Geral – Kelle Barros Carvalho de Freitas

• Procuradoria-Geral – João Paulo Figueiró

• Fundação Dom João VI de Nova Friburgo – Luiz Fernando Dutra Folly







SUBPREFEITOS

• Subprefeitura de Campo do Coelho – Fernando Samuel de Lima

• Subprefeitura de Conselheiro Paulino – Amarílio Antônio Salarini



• Subprefeitura de Lumiar e São Pedro da Serra – Jorge de Oliveira Freimann



• Subprefeitura de Olaria e Cônego – Matiel Gonçalves Custódio