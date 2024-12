As três toneladas de alimentos serão direcionados a instituições socioassistenciais cadastradas no programa - Divulgação

Publicado 19/12/2024 10:53

O Sesc RJ e o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Nova Friburgo entregaram na manhã de quarta-feira, 18, na Catedral de São João Batista, 200 cestas básicas arrecadadas pelo programa de segurança alimentar e nutricional Mesa Brasil.

Os alimentos, num no total de três toneladas, serão direcionados a instituições socioassistenciais cadastradas no programa, que se incumbirão de repassá-los a famílias friburguenses.

O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, explicou que ganharão as cestas básicas famílias atendidas pela Obra Social Monsenhor Teixeira, pelo projeto Sopão Padre Pio e pela Associação Bodas de Caná. Ele ressaltou que as doações do Mesa Brasil, sempre bem-vindas, em dezembro aumentam seu significado entre as pessoas mais necessitadas.

“De novo, o Sesc RJ nos presenteia com ajuda tão importante. As cestas contribuirão para um Natal melhor nas casas de 200 famílias que tanto precisam de alimentos”, observou.

Vice-presidente do Sincomércio, Theóphilo Rodrigues recepcionou os caminhões do Mesa Brasil na Catedral de São João Batista. Ele agradeceu a Antonio Queiroz, presidente da Federação do Comércio do Estado do Rio de Janeiro (Fecomércio RJ), entidade que administra o Sesc, pelo tratamento generoso que dispensa a Nova Friburgo.

“O companheiro Queiroz tem sido abnegado com a nossa comunidade. Os alimentos chegam num momento propício, já que no período de Natal os doadores habituais costumam sair de férias e a igreja enfrenta dificuldades para manter a arrecadação”, acentuou.

Flávio Dias Corrêa, coordenador da Pastoral Social da Catedral de São João Batista, da Cáritas Diocesana e da Associação Bodas de Caná (que assiste dependentes químicos), confirmou que, em dezembro e janeiro, ele vive a angústia de não saber se poderá oferecer alimentos às famílias carentes.

“Nessa época, as doações diminuem muito. Contar com as cestas do Mesa Brasil dá um alívio enorme no coração”, completou Flávio.



Esta foi a segunda distribuição extra no ano, em acréscimo às quantidades regulares que os órgãos socioassistenciais recebem do programa mensalmente. Em agosto, elas se beneficiaram com 6.683 quilos de alimentos angariados em eventos realizados na cidade em julho: 5.963 doados nos shows do Festival Sesc de Inverno, que aconteceram no Nova Friburgo Country Clube, e 720 no Encontro de Dança, na unidade local do Sesc.

Criado em 2000, o Mesa Brasil recolhe alimentos não perecíveis e in natura de cerca de 200 parceiros e os reverte para mais de 1.300 instituições do Estado do Rio que auxiliam pessoas em situação de vulnerabilidade. O programa coordenado pelo Sesc RJ também orienta os cozinheiros das entidades a aproveitarem os alimentos de forma integral, utilizando partes normalmente descartadas.