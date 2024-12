Acordo visa melhorar o desempenho do setor e facilitar a vida dos consumidores que optam pelo comércio local para suas compras de fim de ano - Paula Valviesse

Publicado 12/12/2024 09:06

A partir desta quinta-feira (12) até o dia 24, as lojas de Nova Friburgo estão autorizadas a estender o horário de funcionamento até 22 horas, em razão de acordo firmado, para o período de Natal, entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio. O acordo objetiva melhorar o desempenho do setor e facilitar a vida dos consumidores que optam pelo comércio local para suas compras de fim de ano.

“Nesta época, as pessoas acumulam muitos compromissos sociais, ficam com pouco tempo livre e encontram dificuldade para escolher com calma os presentes de Natal. A extensão do horário ajuda as lojas e os clientes”, argumenta o presidente do Sincomércio, Braulio Rezende.

O horário especial começou a vigorar no dia 2 e, até o dia 11, as lojas tiveram permissão para permanecer abertas até 21 horas. A ampliação do expediente incluiu ainda os domingos de dezembro e as segundas-feiras, dia em que as lojas respeitam a Semana Inglesa e abrem às 13 horas.

Também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Braulio Rezende acentua que o horário de Natal contribui para atrair consumidores de fora para o comércio de Nova Friburgo. Ele comenta que, conforme dados do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), neste mês, tradicionalmente, as lojas da cidade recebem moradores da região vizinha e até de municípios mais distantes, como Rio das Ostras, Casemiro de Abreu, Macaé, Campos, Itaocara, Itaperuna, entre outros, em busca de bons preços e produtos de qualidade.

“O SPC registra consultas sobre clientes que vêm de longe para comprar no comércio de Nova Friburgo, que é excelente. O horário estendido auxilia nossas lojas a atenderem o público com mais tranquilidade”, completa ele.