Estudantes participando da Caravana da Inovação - Divulgação

Publicado 06/12/2024 15:55





As Caravanas de Inovação em Nova Friburgo chegam a seu último dia neste sábado (7), das 10h às 16h. O evento gratuito é promovido por Senac RJ e o Sebrae Rio para levar as experiências do Senac Rio Summit a municípios do interior do estado. A iniciativa é voltada a jovens, professores, empresários, empreendedores e profissionais de diferentes áreas de atuação e discute tecnologia, capacitação, empregabilidade e empreendedorismo. Os encontros acontecem no Sesc Nova Friburgo (Av. Pres. Costa e Silva, 231 – Centro) e as inscrições podem ser feitas pelo link: https://capsula.rj.senac.br/caravanasdeinovacao/ Em seu último dia, o assunto central será negócios. A programação terá apresentações de cases empresariais dos setores relacionados às vocações locais, com ênfase no desenvolvimento dos empresários da região. Para os debates, os palestrantes já confirmados são o gerente executivo de mídia da TIM Brasil, Profissional do Ano em Social Media e vencedor do Prêmio Share 2023, Carlos Alberto Ferreira; o especialista em design de comportamento e pioneiro na implementação de neurociência aplicada ao marketing no Brasil, Paulo Crepaldi; a Chief Product Officer - Neil Patel Digital, Luisa Bernardes; as designers de Moda Camila Monteiro e Hanna Inaiáh; a consultora de cultura analítica, Karina Piva; o charcuteiro chefe da Porco Alado Charcuraria, Breno Furtado; e, o mestre em economia, técnico em cervejaria e sommelier de cervejas Leonardo Thuler Costa.

As caravanas foram idealizadas a partir do Senac Rio Summit, festival anual de inovação que já reuniu mais de 40 mil pessoas em suas duas edições no Rio de Janeiro, em setembro de 2023 e de 2024. Seu propósito é democratizar e tornar acessíveis ao público geral os principais tópicos discutidos no Web Summit Rio, do qual o Senac RJ é parceiro. Durante o evento serão apresentadas as últimas tendências em inovação, tecnologia, inteligência artificial, inclusão por meio da educação, entre outros assuntos relevantes. Empresários no geral, educadores, famílias e demais atores envolvidos na formação de jovens se somam ao público do evento, que vai até sábado. A proposta é que os pais e responsáveis também se atualizem sobre a atual realidade do mercado de trabalho, conheçam novas profissões e entendam melhor os anseios dos mais jovens.





ARENAS E ESPAÇOS DE EXPERIMENTAÇÃO



Assim como no Senac Rio Summit, o evento regional contará com arenas e diversos espaços de experimentação. São eles: arena Drone, que oferece circuito de pilotagem de drone ao público; Eu video maker, para criação e edição de conteúdo para mídias digitais; Se joga, que levará experimentação de lógicas de programação gamificadas com Minecraft e Realidade Virtual (VR); LAB Maker, demonstração de tecnologias de fabricação digital, como impressoras 3D, cortadora a laser, scanner de mão, assim como um jogo para a construção de novas possibilidades de futuro; LAB Saúde, com simulações de primeiros socorros, manobras de reanimação, além de equipamento simulador de idoso, para o exercício de empatia com a pessoa idosa. Haverá ainda o Planetário inflável Sesc – Act Observação do Céu, experiência que visa a democratização, acesso ao conhecimento astronômico e uma oportunidade de aprender astronomia de forma interativa.