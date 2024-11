Pré requisito de escolaridade é de Ensino fundamental - Imagem de freepik

Publicado 22/11/2024 13:33

O Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para Indústria do Vestuário (Cevest), setor da Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior da Prefeitura de Nova Friburgo, está com inscrições abertas para cursos do setor de confecções para o primeiro semestre de 2025.

Os cursos do Cevest disponíveis são de corte industrial, costuras fitness, íntima, plana e criativa, modelagens fitness e plana, desenho de moda, oficina de roupa de bebê e de produtividade, técnicas e estratégias. Os cursos são gratuitos e os alunos recebem lanche e transporte gratuito durante as aulas.