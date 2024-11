A praça contará com equipamentos para atividades ao ar livre, promovendo a integração social e o bem-estar dos cidadãos - Google Maps

Publicado 19/11/2024 09:29

A Prefeitura de Nova Friburgo segue com as obras de construção de uma nova praça com parque infantil na Rua Nilzo Bravo, no Loteamento Santa Gertrudes, localizado no bairro Conselheiro Paulino. A intervenção, que visa proporcionar mais qualidade de vida e lazer para a comunidade local, tem um valor total de R$ 459.308,61.

O projeto inclui a instalação de um espaço de convivência com área de lazer para crianças, oferecendo um ambiente seguro e adequado para o entretenimento e desenvolvimento dos pequenos moradores. Além disso, a praça contará com equipamentos para atividades ao ar livre, promovendo a integração social e o bem-estar dos cidadãos.

A obra é executada pela Prefeitura, com recursos próprios, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer,sob a supervisão daSecretaria de Obras. Esta émais uma iniciativa do município para revitalizar e melhorar os espaços públicos, promovendo o acesso à lazer e convivência em diferentes bairros da cidade. A empresa responsável pela realização do serviço é aTekbio Consultoria e Soluções SustentáveisLtda.