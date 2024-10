No Cemitério São João Batista, localizado no centro da cidade, a Secretaria de Serviços Públicos está revitalizando os muros e realizando limpeza e pintura - Reprodução Redes Sociais

Publicado 22/10/2024 09:27

Com a aproximação do Dia de Finados, 2 de novembro, a Prefeitura de Nova Friburgo está realizando a manutenção dos cemitérios públicos municipais: São João Batista, Trilha do Céu, Riograndina, Campo do Coelho e São Pedro da Serra. Os cemitérios já estão sendo preparados, pois alguns visitantes preferem se antecipar à data para evitar a grande movimentação no dia.

No Cemitério São João Batista, localizado no centro da cidade, a Secretaria de Serviços Públicos está revitalizando os muros e realizando limpeza e pintura. No distrito de Riograndina, o cemitério municipal está recebendo o mesmo tipo de manutenção.

No Cemitério da Trilha do Céu, em Conselheiro Paulino, está sendo feito um mutirão de roçada. Além disso, por meio de uma parceria entre as secretarias de Serviços Públicos, Obras e a Subprefeitura de Conselheiro Paulino, a alameda central que dá acesso à parte alta do cemitério está sendo asfaltada.

Por fim, no Cemitério Municipal João de Simas, localizado no 3º distrito, a Subsecretaria de Campo do Coelho deu início, na última semana, à limpeza geral do local. No Cemitério de São Pedro da Serra, o serviço será iniciado nos próximos dias.