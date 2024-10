Johnny Maycon, prefeito reeleito em Nova Friburgo com maior votação da história do município - Reprodução Redes Sociais

Publicado 16/10/2024

Nova Friburgo- O Prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (PL), reeleito com a maior votação da história do município nas eleições do último dia 6 de outubro, falou com exclusividade ao O Dia Nova Friburgo. Na entrevista abaixo, Maycon faz um balanço do resultado do pleito e apresenta seus principais desafios e prioridades para o próximo mandato. Confira.

O DIA: O senhor teve a maior votação da história de Friburgo. A que o senhor atribui esse resultado tão expressivo nas eleições?



JM: A gente atribui essa expressiva vitória nas eleições, primeiro, aos bons resultados que tivemos até aqui, já que conseguimos gerar melhorias nas principais áreas como Saúde, Educação e Infraestrutura. Sabemos e reconhecemos que precisamos avançar ainda mais, mas a população, de uma forma geral, reconheceu os avanços e nos confiou mais um mandato para que possamos continuar o trabalho. É um sinal muito claro de que conquistamos a confiança e agora temos uma responsabilidade muito grande, que é corresponder às expectativas geradas.

O DIA: Em sua opinião, quais foram os principais avanços de sua gestão?



JM: Entre os principais avanços, destacamos os investimentos em Saúde, que é o dobro em relação às gestões anteriores. Só no ano passado, por exemplo, investimos R$ 300 milhões na pasta. Conseguimos aumentar em 70% o número de cirurgias realizadas no Hospital Municipal Raul Sertã após a inauguração do novo e moderno Centro Cirúrgico e CTI, colocamos aproximadamente 400 profissionais a mais no hospital, sendo 150 destes, profissionais médicos. Ainda na saúde, vale ressaltar os avanços na melhoria estrutural, com a reforma de diversas enfermarias e outros setores do hospital. Também conseguimos ampliar em 11 vezes o número de atendimentos nos postos de saúde.



Na educação, estamos investindo R$ 100 milhões a mais, comparado às gestões anteriores. Só na reestruturação das unidades escolares e aquisição de novos prédios, inclusive que funcionavam como unidades particulares, foram aplicados cerca de R$ 45 milhões. Assim conseguimos melhorar nossos índices do IDEB nos anos iniciais, ganhando 53 posições no estado e 828 no Brasil. Também diminuímos a fila de espera nas creches, de 1714 para pouco mais de 100 crianças e temos o planejamento para zerarmos a fila já no início da próxima gestão. Isso sem falar na distribuição de material escolar e uniformes para todos os alunos, o que não acontecia há décadas, e o fortalecimento da merenda escolar, através da aquisição de legumes e verduras na agricultura familiar local, implementando ainda novas proteínas como peixe e carne suína.



Na infraestrutura, reativamos a usina de asfalto, que estava há quase oito anos parada e, com isso, já asfaltamos mais de 140 ruas, cerca de 70km de asfalto de qualidade aplicado para melhorar a vida dos motoristas de Nova Friburgo. E, em parceria com o Governo do Estado, realizamos uma enorme obra de drenagem nas principais ruas do Centro da cidade, solucionando um grave problema de alagamentos em dia de chuvas intensas.



O DIA: Quais foram os desafios que o senhor ainda não conseguiu enfrentar que pretende resolver na próxima gestão?



JM: O principal desafio que pretendemos resolver para o próximo ciclo de gestão é ampliar, de maneira significativa, a cobertura da Atenção Básica, com a criação de novas unidades, subunidades e estratégias da família. Hoje temos todo o mapeamento e um cronograma de planejamento estratégico para que a gente consiga instalar novas unidades na Chácara do Paraíso, Jardim Ouro Preto, São Jorge, Catarcione e Conquista, dentre outras localidades, e vamos trabalhar para conseguir implementar ao longo dos quatro anos.



Com o concurso público, que não era realizado desde 2007 para a área da Saúde, vamos aproveitar os novos profissionais, que já estão em fase de chamamento, para fortalecer toda a rede. A título de exemplo, só no dia 04 de outubro, chamamos mais de 500 profissionais aprovados no concurso, fortalecendo assim a saúde pública municipal.



O DIA: Como ficará a composição do governo? O senhor fará mudanças nas secretarias?



Em relação ao próximo governo, evidentemente, como é uma máquina pública, a gente já identificou algumas peças que precisam de ajustes e uma ou outra que precisa ser substituída e, no momento oportuno, vai ser anunciado para a população.



O DIA: O que esperar do seu novo governo nos primeiros 100 dias? Quais são suas prioridades?



Nos primeiros 100 dias, vamos investir no envio de alguns Projetos de Lei para a Câmara Municipal, dentre eles o da Reforma Administrativa, ou seja, uma nova estrutura que vai ser norteadora para o melhor funcionamento da administração pública municipal, na qual a gente tem a previsão da criação de secretarias como de Bem-Estar Animal, Segurança e Ordem Pública e Secretaria de Habitação.



A gente vai focar muito no planejamento dos próximos quatro anos, nas ações de fortalecimento da rede hospitalar e da atenção primária na Saúde. Vamos zerar a fila de creche e continuaremos investindo na melhoria dos equipamentos públicos de maneira geral e também na infraestrutura da nossa cidade, avançando com obras de drenagem, contenção, canalização, controle de inundações e pavimentação asfáltica. Enfim, continuar garantindo uma maior e melhor qualidade de vida para todos os friburguenses.