À esquerda, Johnny Maycon. À direita acima, Wanderson Nogueira e à direta abaixo, Zé Alexandre.Divulgação

Publicado 03/10/2024 07:00

O atual prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon (PL), cresceu ainda mais nas pequisas e lidera com ampla vantagem a corrida eleitoral para a prefeitura da cidade, de acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ágora divulgada nesta quinta-feira (03). O atual prefeito tem 71% dos votos válidos. O segundo colocado, Wanderson Nogueira (PDT) aparece com 15%, e em terceiro lugar na preferência dos eleitores está Zé Alexandre (PT) com 8%. Sérgio Louback (Republicanos) tem 4% e Patrick (Novo) tem 2%.

Na pesquisa espontânea, quando o entrevistado declara seu candidato preferido sem receber opções, Maycon possui 47% das intenções de voto contra 7% do segundo lugar, o candidato Wanderson Nogueira. Já na estimulada, mas sem considerar somente os votos válidos, ou seja, considerando brancos, nulos e não souberam ou não opinaram, Johnny Maycon tem 59%, Wanderson Nogueira aparece com 12% e em terceiro lugar está Zé Alexandre com 7% (veja quadros abaixo).

A pesquisa foi realizada entre os dias 26 e 27 de setembro de 2024. Foram entrevistados 500 eleitores. A margem de erro é de 4,38% pontos percentuais para mais para ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. Pesquisa realizada pelo Ágora Pesquisa - CNPJ 19.557.018/0001-17, registrada no TSE sob o n° RJ-00208/2024.

Além das intenções de voto, o levantamento também apurou a aprovação do governo Johnny Maycon. Os resultados mostram que 66% dos entrevistados aprovam o desempenho da administração do prefeito.



Veja resultados

INDUZIDA VOTOS VÁLIDOS

Johnny Maicon, Vice Rodrigo Ascoly..........................71%

Wanderson Nogueira, Vice Alexandre Cruz................15%

Zé Alexandre, Vice Amin Mazloum..............................8%

Sergio Louback, Vice Rogério Alves...........................4%

Patrick do Novo, Vice Leonardo de Castro..................2%

ESPONTÂNEA

Em outubro haverá eleição para prefeito. Em quem votaria para prefeito se as eleições fossem hoje?

Johnny................47%

Wanderson..........7%

Zé Alexandre........................3%

Patrick...................1%

Sérgio Louback...................1%

Geovan......0,5%

Netinho....................0,5%

NS / NR..............40%