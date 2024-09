Nova Friburgo só fica atrás de Petrópolis no ranking das cidades mais seguras do Rio de Janeiro - Divulgação

Nova Friburgo só fica atrás de Petrópolis no ranking das cidades mais seguras do Rio de JaneiroDivulgação

Publicado 25/09/2024 09:17

O município de Nova Friburgo se destaca como a segunda cidade mais segura entre os municípios fluminenses com mais de 100 mil habitantes. A informação foi publicada no Anuário 2024 de Cidades mais Seguras do Brasil, uma iniciativa da MySide que reúne dados do Ministério da Saúde e do IBGE.



Com uma taxa de 18,5 homicídios para cada 100 mil habitantes, Nova Friburgo apresenta números bem abaixo da média estadual, que é de 37,1, e também da média da região Sudeste, que é de 19.



Nova Friburgo está atrás de Petrópolis, que registra 12,4 homicídios por 100 mil habitantes. Em terceiro, está Teresópolis, com 22,7 homicídios. Confira a lista das 10 cidades mais seguras do estado.



1 - Petrópolis - 12,4 assassinatos/100 mil hab



2 - Nova Friburgo - 18,5



3 - Teresópolis - 22,7



4 - Magé - 23,0



5 - Niterói, 24,2



6 - Rio das Ostras - 24,8



7 - Campos - 27,3



8 - Rio de Janeiro - 28,2

9 - Maricá - 30



10 - Volta Redonda - 31,2