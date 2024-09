O advogado Sérgio Louback foi Deputado Estadual - Divulgação

O advogado Sérgio Louback foi Deputado EstadualDivulgação

Publicado 11/09/2024 10:00

Nova Friburgo - O Dia Cidades Nova Friburgo está publicando desde terça-feira (10) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município. Todos os candidatos com candidatura deferida foram convidados a participar. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas, estando isso pré-definido com as assessorias dos candidatos. A publicação será feita por ordem alfabética, considerando os candidatos que enviaram as respostas.

A segunda entrevista é com o ex Deputado Estadual Sergio Louback. Pai de duas mulheres e casado, Sérgio Louback, nascido em Olaria, é advogado e pós-graduado em Direito Penal. Concluiu o ensino médio aos 47 anos pelo EJA. Com experiência no setor privado, foi vereador em Nova Friburgo. Atuou como secretário de Serviços Públicos e na Secretaria de Saúde. Como deputado estadual, apresentou mais de 100 projetos, incluindo a retomada do IML e ações contra maus-tratos animais. Aos 60 anos, é conhecido pelo amor à cidade e tem vasta experiência em administração pública. Confira:

1- Caso o senhor seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?

Vamos reorganizar a administração pública com uma equipe de secretários focada em eficiência e resultados. O objetivo é transformar a burocracia, agilizar processos e trazer mais transparência para a gestão pública. Queremos que o cidadão perceba as mudanças rapidamente, com serviços mais ágeis e eficazes, criando uma base sólida para melhorias contínuas na saúde, educação e infraestrutura. Estamos prontos para agir e trazer uma Nova Friburgo melhor para todos.

2- Qual o seu diagnóstico sobre a saúde e a educação do município e quais as principais propostas para essas áreas?

A saúde pública de Nova Friburgo enfrenta desafios graves, como a superlotação do hospital e a falta de estrutura nos postos de atendimento. Minha esposa passou por um tratamento contra o câncer no SUS, e graças a Deus ela está viva. Por isso, sei da importância de investir na descentralização do sistema de saúde, fortalecendo as unidades básicas para aliviar a sobrecarga. Na educação, me endividei para que minhas filhas tivessem uma boa educação, e não quero que você passe por isso. Vamos expandir vagas em creches e escolas em tempo integral, garantindo qualidade de ensino e apoio às famílias.

3- De que forma o senhor pretender estimular a economia visando a geração de mais empregos e, consequente, de mais desenvolvimento econômico?

Para estimular a economia, focaremos no incentivo ao empreendedorismo local, facilitando o acesso ao crédito e capacitações para pequenos e médios negócios. Investiremos no turismo sustentável e na valorização da agricultura familiar, setores com grande potencial em Nova Friburgo. Além disso, promoveremos parcerias público-privadas que modernizem nossa infraestrutura e abram novas oportunidades de emprego, sempre visando o crescimento econômico inclusivo e sustentável.

4- Como o senhor vê o papel do servidor público e quais são suas propostas para valorizá-los?

O servidor público é o coração da administração municipal. Nossa proposta é criar planos de carreira justos e transparentes, garantindo condições de trabalho dignas e remuneração adequada. Os servidores maiores de 60 , por exemplo, terão uma hora a menos de trabalho por dia. Além disso, investiremos em capacitações e desenvolvimento contínuo, para que eles possam servir melhor à população e se sentirem valorizados e reconhecidos pelo seu trabalho.

5- Por que o senhor merece o voto do friburguense?

Peço seu voto porque conheço profundamente as dificuldades que enfrentamos. Minha esposa foi tratada pelo SUS e, graças a Deus, está viva.Me endividei para garantir que minhas filhas tivessem uma boa educação, algo que não deveria ser um privilégio, mas um direito.Minha trajetória é de quem conhece as dificuldades do dia a dia e está disposto a lutar por uma Nova Friburgo mais humana e próspera. Não tenho fundo eleitoral e nunca tive padrinho político; meu compromisso é com você e com a sua família.