Patrick do Novo é Policial Rodoviário Federal e tem 35 anosDivulgação

Publicado 10/09/2024 10:23 | Atualizado 10/09/2024 11:46

Nova Friburgo - O Dia Cidades Nova Friburgo está publicando a partir desta terça-feira (10) uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito no município. Todos os candidatos com candidatura deferida foram convidados a participar. As perguntas foram as mesmas para todos os candidatos, assim como o tamanho das respostas, estando isso pré-definido com as assessorias dos candidatos. A publicação será feita por ordem alfabética, considerando os candidatos que enviaram as respostas.

A primeira entrevista é com Patrick do Novo. Patrick é pai, casado, 35 anos de idade, Policial Rodoviário Federal, bacharel em direito. Foi estagiário do Ministério Público na área de combate à corrupção e tem cursos básicos de economia, livre mercado, liderança, gestão de alta performance, planejamento estratégico e inteligência emocional. Confira:

1- Caso o senhor seja eleito, qual a prioridade máxima para os primeiros 100 dias de governo?

Exonerar os servidores públicos nomeados com a única função de angariar apoio político e encerrar secretarias criadas com o mesmo propósito, reformar com urgência a maternidade e o Raul Sertã. Além disso, informatizar toda a prefeitura para que possamos tomar decisões amparadas por dados, não por achismo. Isto também irá combater a corrupção e dar transparência às contas públicas. O portal da transparência irá mostrar toda a receita e despesa em tempo real para fiscalização da sociedade.

2- Qual o seu diagnóstico sobre a saúde e a educação do município e quais as principais propostas para essas áreas?

Saúde: Informatização da saúde com a criação do cadastro único e prontuário online, fiscalização da real presença de médicos e enfermeiros, controle da entrada e saída de medicamentos, controle informatizado dos insumos, força tarefa entre prefeitura, Ministério Público e Câmara de Vereadores para fiscalização de cada centavo gasto, atendimento de saúde preventiva e à distância para desafogar o presencial (como a telemedicina).

Educação: reforma das unidades existentes, gratificação no salário dos professores conforme desempenho dos alunos, a prefeitura paga a matrícula das crianças em creche particular eliminando a fila de

espera, ensino de educação financeira e empreendedorismo nas escolas (3 projetos de lei).

3- De que forma o senhor pretender estimular a economia visando a geração de mais empregos e, consequente, de mais desenvolvimento econômico?

isenção de alvarás, licenças automáticas online para a construção civil, simplificação do código tributário municipal, redução da carga tributária municipal nas alíquotas mínimas, redução no tempo de abertura de empresas, exclusão ou redução de todas as taxas que envolvam as atividades empresariais. Iremos passar

um"pente fino" em toda a legislação Municipal e propor um revogaço na Câmara de Vereadores de toda e qualquer legislação que esteja prejudicando o livre mercado na cidade.



4- Como o senhor vê o papel do servidor público e quais são suas propostas para valorizá-los?

O papel do servidor público é de extrema importância para o adequado atendimento à população precisando urgentemente serem valorizados aqueles que se empenham na boa gestão da prefeitura. Nós iremos criar os planos de cargos e salários dos servidores, iremos dar prioridade máxima aos servidores de carreira na prefeitura, exonerando os comissionados que estão lá apenas para apoio político.



5- Por que o senhor merece o voto do friburguense?

Abri mão de coligações e tempo de TV para que em caso de vitória possa gerir a cidade para o povo, não para os partidos. Eu não tenho medo de colocar o "dedo na ferida" e digo em toda oportunidade que irei exonerar e encerrar essas pessoas e secretarias que apenas sugam dinheiro da prefeitura e impedem que ele chegue realmente à população. Eu estudei cada problema dessa cidade e proponho soluções específicas, factíveis e verdadeiras, sem mega projetos populistas e mentirosos.