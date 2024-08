Avenida Alberto Braune, no centro de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Avenida Alberto Braune, no centro de Nova FriburgoPaula Valviesse

Publicado 13/08/2024 11:05

Na segunda-feira (19), as lojas de Nova Friburgo e cidades vizinhas não poderão abrir em virtude do feriado do Dia do Comerciário. O feriado é estabelecido pela convenção coletiva da categoria, firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio, sempre na terceira segunda de agosto, mas adiantada na região.

Não existe possibilidade de acordo para que o comércio funcione no dia 19. Os demais serviços, no entanto, funcionam normalmente no feriado pelo Dia do Comerciário.

Além de Nova Friburgo, se encontram na área de atuação do Sincomércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio, e seguem o instrumento coletivo em todas as suas cláusulas, os municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro.