Aulas acontecerão no Instituto Politécnico da UERJ - Reprodução Site UERJ

Publicado 07/08/2024 15:16

As inscrições para o Pré-vestibular Social gratuito do projeto Emancipa Rio, em Nova Friburgo, estão disponíveis até o próximo dia 26 de agosto. Ao todo, serão oferecidas 50 vagas.

Destinadas a estudantes de baixa renda que buscam preparação de qualidade para vestibulares, as aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, no Instituto Politécnico da UERJ, no turno da noite.