Evento é gratuito e aberto ao públicoReprodução redes sociais

Publicado 29/07/2024 15:51

No próximo sábado (3), o 11º Batalhão da Polícia Militar de Nova Friburgo realiza a 2ª edição do evento "PMERJ de Portas Abertas". O evento acontece das 08h às 12h e é uma oportunidade para a comunidade conhecer de perto o trabalho da Polícia e participar de diversas atividades.

Entre as atrações programadas estão:

- Bate-papo com o comandante da unidade, onde serão apresentados os resultados policiais e discutidas as iniciativas em andamento.

- Café da manhã de boas-vindas.

- Atividades recreativas para as crianças.

- Oficinas de luta e futebol.

- Apresentações dos programas Patrulha Maria da Penha, Proerd e Escolar.

- Orientação odontológica.

- Apresentações e passeios em viaturas.

- Algodão doce, pipoca e outras guloseimas.

- Pula-pula e touro mecânico.

O evento é gratuito e aberto a todos. O 11º Batalhão está localizado na Rua Voluntários da Pátria, número 474, Vila Nova, Nova Friburgo.