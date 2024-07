Patrulhamento está reforçado nas áreas interna e externa do Parque Raul Veiga durante todos os dias da Expo Cordeiro - Divulgação

Patrulhamento está reforçado nas áreas interna e externa do Parque Raul Veiga durante todos os dias da Expo CordeiroDivulgação

Publicado 15/07/2024 12:30

No último sábado (13), um homem acusado de ser o gerente do tráfico de drogas no Terra Nova, em Conselheiro Paulino, foi preso em uma operação conjunta dos policiais militares da Subsecretaria de Inteligência da Polícia Militar do Rio (SSI) com agentes do 11º Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo. O suposto traficante foi capturado no município de Cordeiro, no Parque de Eventos Raul Veiga, onde acontecia a feira agropecuária Expo Cordeiro. Contra o homem preso havia um mandado de prisão em aberto.

Horas depois da prisão, no domingo (14), os agentes do 11º BPM informaram a apreensão de uma carga de drogas no Terra Nova.