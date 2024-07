A Febre Oropouche é transmitida por um mosquito, o Culicoides paraensis - Lauren Bishop/CDC/Divulgação

Publicado 08/07/2024 15:01

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo confirmou um caso de febre oropouche em um homem de 81 anos morador da cidade. O paciente manifestou os sintomas em maio, mas não precisou ser hospitalizado. As equipes de vigilância epidemiológica e vigilância ambiental do município vistoriaram a casa do paciente para investigar se foi uma transmissão local ou se aconteceu em outro lugar, além de definir estratégias para uma ação na cidade.

A febre oropouche pertence ao grupo das arboviroses (ou seja, doenças causadas por vírus que são transmitidos por artrópodes, como mosquitos e carrapatos). A doença é causada por um vírus que geralmente circula na região amazônica, sendo transmitido pela picada de mosquitos.

Os sintomas da febre oropouche são similares aos das outras arboviroses, sendo difícil diferenciá-los das demais. É comum haver: Febre; Dor de cabeça; Dor muscular; Dor nas articulações; Surgimento de manchas na pele; Náuseas; e Diarreia.

O diagnóstico de febre oropouche é feito com base nos sintomas do paciente, na história epidemiológica e nos exames laboratoriais. O tratamento, como nas demais arboviroses, costuma ser repouso e, a depender do quadro, são feitas medicações sintomáticas para controlar, por exemplo, a dor e a febre.

Somente em 2024, o Brasil já registra mais de 6.600 casos confirmados da doença, a maioria concentrados no Amazonas (3,5 mil casos) e em Rondônia (1,7 mil casos), embora com notificações em todas as outras regiões do país, de acordo com o Ministério da Saúde.

A melhor forma de prevenção contra a doença é manter medidas que controlem a proliferação do mosquito, removendo possíveis criadouros, como água parada.

Febre oropouche: doença viral é transmitida por picada de mosquito Condição gera sintomas como náusea, diarreia e dores Fonte: Dra. Luisa Frota Chebabo Médica infectologista da rede Dasa