Maria Amélia Curvello terá como companheiro de chapa o médico Roberto Braga, viúvo de Saudade Braga, ex-prefeita de Nova FriburgoReprodução Redes Sociais

Publicado 19/06/2024 10:49

A Frente Popular de Esquerda de Nova Friburgo, formada entre o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), o Rede Sustentabilidade e o Partido Comunista Brasileiro (PCB) confirmaram o nome de Maria Amélia Curvello como pré-candidata à Prefeitura de Nova Friburgo para o pleito de outubro. O evento de lançamento da pré-campanha acontece nesta quinta-feira (20), às 18h30, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, e contará com as presenças do deputado federal Glauber Braga e do deputado estadual Flávio Serafini.

Atual presidente do PSOL Nova Friburgo, Maria Amélia foi Secretária de Cultura durante os dois mandatos do governo da Prefeita Saudade Braga, falecida em maio. A chapa também terá como pré candidato a vice-prefeito Roberto Braga, médico, viúvo de Saudade e pai do deputado federal pelo PSOL Glauber Braga.