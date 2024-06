Hospital Municipal Raul Sertã em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 12/06/2024 14:55 | Atualizado 12/06/2024 14:57

O prefeito Johnny Maycon admitiu as condições precárias da cozinha do Hospital Municipal Raul Sertã. A afirmação foi dada durante entrevista do líder do executivo a um portal de notícias de Nova Friburgo, quando se abordava a questão das recentes licitações para contratação de alimentação para a unidade de saúde. Segundo ele, inclusive, "a Vigilância Sanitária do Estado, em algum momento, poderia interditá-la”.

Ainda de acordo com o prefeito, a obra da cozinha está em andamento e está sendo executada com recursos financeiros da iniciativa privada. São R$ 300 mil para a obra, que tem prazo de conclusão de 18 meses. Por isso, enquanto o local não fica pronto para atender à unidade, o serviço de alimentação teve que ser terceirizado. Somando as duas recentes licitações para alimentação no hospital, são cerca de R$ 13,5 milhões a mais por ano de despesas do orçamento da área da saúde.

A alimentação de pacientes, acompanhantes e funcionários da unidade será fornecida pela empresa Bandolin Fornecimento de Refeições Ltda, ganhadora da licitação cujo resultado foi publicado na última quinta-feira (6). Já a empresa Kolombu’s Eventos e Gastronomia Ltda, ganhadora de um certame em maio, fornecerá lanches para doadores de sangue e alguns funcionários.

De acordo com o prefeito na entrevista, de janeiro de 2021 a dezembro de 2023, foram gastos pelo governo R$ 100 milhões a mais no setor da saúde se forem comparados aos quatro anos do último governo. Ele também ressaltou que o município faz complemento de R$ 8 milhões mensais, em média, para a área.