Motocicletas foram removidas para o pátio da Autran - Divulgação PM

Motocicletas foram removidas para o pátio da AutranDivulgação PM

Publicado 03/06/2024 08:35

Três motociclistas foram presos na tarde deste domingo (02) após realizarem manobras perigosas na Estrada de Vargem Alta, em Lumiar.

De posse de informações que os homens estariam realizando direção perigosa, policiais do 11° Batalhão de Polícia Militar de Nova Friburgo, com o intuito de manter a ordem pública, foram até a localidade onde avistaram os condutores empinando motos e colocando em risco a vida de pessoas que trafegavam na via.

Diante dos fatos, a guarnição da PM conduziu os motociclistas para 151ª Delegacia de Polícia, onde foram presos em flagrante por crime de trânsito. As motocicletas foram removidas para o pátio da Autran.